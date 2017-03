Plus de 5,3 millions de téléspectateurs ont regardé mardi soir le bulletin météo de France 2 présenté par Mélanie Ségard, une jeune femme trisomique de 21 ans qui a ainsi pu réaliser son rêve, a annoncé la chaîne mercredi.

"Cette météo exceptionnelle a réalisé un record de saison en rassemblant plus de 5,3 millions de téléspectateurs pour 20,7% de part d'audience. Elle a été également regardée plus de 3,3 millions de fois sur les réseaux sociaux", informe France 2 dans un communiqué."Mélanie Ségard a pu appréhender toutes les dimensions de cet exercice et réaliser son projet dans les meilleures conditions, un projet dont les réseaux sociaux se sont largement fait l'écho ces derniers jours", poursuit la chaîne."A 100.000 +likes+, je présente la météo à la télé", avait lancé Mélanie sur Facebook début mars : elle en a reçu plus de 200.000 en dix jours.Sur Twitter, plus de 12.000 internautes souvent très émus ont félicité mardi soir Mélanie et France 2, sous le hashtag #Melaniepeutlefaire.Le succès de ce bulletin météo coprésenté par Anaïs Baydemir a également profité au JT de 20H qui a battu son record de saison : 5,4 millions de téléspectateurs pour 22,5% de part d'audience."Par cette initiative, France 2 s'est associée au combat au quotidien de l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) en faveur d'une société ouverte", dit la chaîne.L'association avait choisi France 2 pour donner une image positive de la maladie à l'approche de la journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars.