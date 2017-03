Libérée par son doublé à Squaw Valley le week-end dernier, l'Américaine Mikaela Shiffrin devrait décrocher, à moins d'une improbable série de déconvenues, le globe de N.1 mondiale lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin qui débutent mercredi à Aspen.

Libérée par son doublé à Squaw Valley le week-end dernier, l'Américaine Mikaela Shiffrin devrait décrocher, à moins d'une improbable série de déconvenues, le globe de N.1 mondiale lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin qui débutent mercredi à Aspen.

A tout juste 22 ans, Shiffrin va déjà boucler la boucle: elle deviendra cette semaine, sauf surprise, la meilleure skieuse de la planète sur les pistes d'Aspen, non loin de Vail, l'autre station chic du Colorado, où elle est née et a descendu ses premières pentes.

En reléguant à 378 points au classement général la Slovène Ilka Stuhec avec ses victoires en géant et slalom à Squaw Valley, Shiffrin peut voir venir et profiter, en famille, de son sacre annoncée.

"Il y a clairement moins de pression pour moi à Aspen depuis que je suis assurée de gagner le globe de slalom et que j'ai cette belle avance au général. J'ai le sentiment que je peux simplement skier et me faire un peu plaisir", a-t-elle admis.

Mieux encore, elle peut devenir la plus jeune lauréate du prestigieux Globe de cristal depuis la Croate Janica Kostelic en 2003 sans même... skier. Si Stuhec ne réussit en effet pas un sans-faute dans "ses" disciplines, la descente et le super-G, Shiffrin décrochera le Graal mercredi ou jeudi.

Son sacre était attendu tant elle domine son sujet et tant le sort lui a souri avec les déconvenues de ses principales rivales, comme la Suissesse Lara Gut, sacrée l'hiver précédent, sa compatriote Lindsey Vonn ou encore l'Autrichienne Anna Veith (anciennement Fenninger), qui n'ont pas pu défendre leurs chances sur blessures.

- Comme Tomba et Hirscher -

Depuis son arrivée sur le circuit mondial en 2013, Shiffrin fait la loi entre les piquets de slalom avec ses trois couronnes mondiales (2013, 2015, 2015), quatre Globes (2013, 2014, 2015, 2017) et sa médaille d'or olympique à Sotchi en 2014.

Déjà très à l'aise en géant - où elle peut priver dimanche la Française Tessa Worley du globe de la spécialité -, elle élargit hiver après hiver son registre. Ainsi, le mois der nier à Crans Montana (Suisse), elle a remporté son premier combiné, et s'aventure de plus en plus souvent, avec succès, en super-G (4e à Cortina d'Ampezzo fin janvier).

Il ne lui reste plus que la descente à dompter pour tenter le Grand Chelem dans des Mondiaux ou lors des JO, son objectif avoué. En attendant, Shiffrin est déjà un phénomène sportif et marketing aux Etats-Unis où les annonceurs raffolent de son naturel.

Après seulement cinq saisons en Coupe du monde - dont une (2015-16), amputée par une blessure à une genou, premier coup dur de sa carrière -, elle a déjà rejoint des légendes de la discipline, comme Alberto Tomba et Marcel Hirscher avec ses quatre Globes de slalom, ou ses 31 victoires qui la placent, à l'échelle américaine, derrière Vonn (77) et Bode Miller (33).

A Aspen, elle peut donner un petit coup de vieux à Vonn en dépassant son record de victoires sur une saison (12). Elle pourra alors se consacrer à sa deuxième activité de prédilection: "La chose que j'aime le plus faire, c'est être en vie et... dormir", sourit la "reine des neiges" du ski US.

- Le programme -

Programme des finales de la Coupe du monde de ski alpin, à Aspen (Colorado) :

. Mercredi

Descente messieurs (15h30 françaises)

Descente dames (17h00 françaises)

. Jeudi

Super-G dames (15h30 françaises)

Super-G messieurs (17h00 françaises)

. Vendredi

Epreuve par équipes (16h30 françaises)

. Samedi

Slalom messieurs (1re manche 15h00 françaises, 2e manche 17h30 françaises)

Slalom dames (1re manche 16h00 françaises, 2e manche 18h30 françaises)

. Dimanche

Slalom géant dames (1re manche 15h00 françaises, 17h30 françaises)

Slalom géant messieurs (1re manche 16h00 françaises, 2e manche 18h30 françaises)



AFP