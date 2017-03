Le Salon mondial du Tourisme s'est ouvert jeudi à Paris sous de meilleurs auspices que lors des deux précédentes éditions marquées par les attentats, des signaux de reprise apparaissant en France et dans d'autres destinations touristiques.

Quelque 130.000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche porte de Versailles pour cette 42e édition qui promet "avant-goût de vacances et dépaysement".

Le contexte géopolitique "pèse un peu moins cette année", estime la directrice du Salon, Marianne Chandernagor, en allusion aux attentats qui avaient été perpétrés en 2015 et 2016 dans plusieurs pays arabes et sur le sol européen.

L'an dernier, Paris et sa région ont perdu 1,5 million de touristes et ses arrivées hôtelières ont enregistré une chute de 8,8% s'agissant de la clientèle étrangère - notamment les touristes japonais et chinois refroidis par le contexte sécuritaire.



Mais le début de reprise enregistré depuis novembre dernier et le niveau des réservations pour l'été à venir rendent plutôt optimistes les professionnels pour l'année 2017.

"Il est important de venir soutenir le secteur aujourd'hui, même si on voit que ça va mieux", a résumé à l'AFP la secrétaire d'Etat chargée du Commerce et de la Consommation, Martine Pinville, en inaugurant le Salon.

"Les chiffres sont à nouveau bons depuis novembre/décembre, il y a des nuitées hôtelières supplémentaires, même si cela reste encore à consolider. Le gouvernement s'est fortement mobilisé, notamment en matière de sécurité pour que les touristes étrangers reviennent en France", a-t-elle souligné.

Les 11.000 m2 du Salon du Tourisme réunissent quelque 700 exposants français et étrangers - pays, régions, villes mais aussi tour-opérateurs ou compagnies de croisière, pour plus de 500 destinations.



"Lors de nos salons en province, nous avons notamment senti un frémissement concernant la destination Tunisie; il faut aussi dire qu'on n'a jamais trouvé de destination équivalente en termes de tarifs", indique la directrice du Salon.

Pendant quatre jours, plusieurs pays seront à l'honneur - Finlande, Japon, Cuba, Etats-Unis, Roumanie - et plusieurs thématiques mises en avant, comme les voyages polaires ou encore le tourisme responsable.



