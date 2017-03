Un bébé lamantin est né il y a dix jours au zoo de Beauval (Loir-et-Cher), une naissance rare qui a mobilisé les équipes jour et nuit les quatre premiers jours pour alimenter au biberon le nouveau pensionnaire, a-t-on appris mercredi auprès du zoo.

Le nouveau venu, qui n'avait toujours pas de nom mercredi, est un mâle de plus de 24 kg pour un mètre de long. Il est né après 11 mois de gestation et a nécessité une surveillance accrue de ses soigneurs qui l'ont veillé pendant ses quatre premiers jours car il n'arrivait pas à téter sa mère.

La maman, Femore, 600 kg, avait déjà eu beaucoup de mal avec son premier bébé né en avril 2014, Mandilo: "durant 40 jours, les soigneurs et vétérinaires avaient plongé plusieurs fois par jour pour le nourrir au biberon, avant que celui-ci ne trouve les mamelles maternelles", relate le zoo.



"Aujourd'hui, c'est un beau jeune mâle qui s'apprête à s'établir dans un autre zoo d'ici la fin de l'année pour fonder une nouvelle famille", précise-t-on de même source.

Après quelques débuts difficiles, son cadet a trouvé plus rapidement le chemin vers les mammelles de sa mère, cachées sous ses nageoires, et "les équipes de Beauval sont désormais confiantes sur ses chances de survie".

Il tète désormais plusieurs fois par jour, et même la nuit, précise-t-on à Beauval.

"Les seuls lamantins nés en France sont ceux de Beauval: cinq bébés pour cette espèce arrivée en 1997. Des jumeaux ont même vu le jour en 2006, fait unique au monde! Beauval est fier de cette nouvelle naissance qui participe à la sauvegarde de l'espèce, classée +vulnérable+ par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)", note le zoo dans un communiqué.



Par Mushtaq MOJADDIDI - © 2017 AFP