Marseille a subi un léger coup d'arrêt à Lille (0-0) après deux victoires de suite, alors que Metz a prolongé la série noire de Bastia (1-0), vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1.

Avec 46 points, l'OM reste sous la menace de Bordeaux (43 pts avant le match contre Montpellier samedi) pour la 5e place qualificative pour l'Europa League, son objectif déclaré.Flamboyante ces derniers temps, l'attaque olympienne s'est tue pour la 1re fois en huit matches toutes compétitions confondues; une inefficacité que les Marseillais auraient pu payer cher si le gardien Yohann Pelé n'avait pas sorti un superbe arrêt sur une tête à bout portant d'Eder (84).Les Dogues restent eux à la 14e place (34 pts), avec six points d'avance sur le barragiste Nancy. Ils auront un match crucial pour le maintien à disputer après la trêve internationale à Bastia, rival qui n'en finit plus de sombrer.A Metz, les Corses ont dû s'incliner sur un coup du sort: Gilles Cioni a dévié dans ses cages le dégagement de son coéquipier Lindsay Rose (46).Avec ce 12e match consécutif de L1 sans victoire, le Sporting végète à la 19e place sans que le nouvel entraîneur Rui Almeida ne trouve de solution (2 nuls et 2 défaites depuis sa prise de fonctions).Metz (13e) suit de son côté la trajectoire inverse. Grâce à leurs bons résultats à Saint-Symphorien où ils n'ont plus perdu depuis neuf rencontres, les Mosellans ne sont plus qu'à cinq points de la fatidique barre des 40 points souvent synonyme de maintien, avec neuf matches à jouer.Dans le haut du tableau, Monaco défendra dimanche sa place de leader à Caen (16e), quand son dauphin le PSG recevra Lyon (4e) plus tard dans la soirée. A la 3e marche du podium, Nice joue à Nantes (10e) samedi.Résultats de la 30e journée:vendrediMetz - Bastia 1 - 0Lille - Marseille 0 - 0samedi(17h00) Nantes - Nice(20h00) Bordeaux - MontpellierNancy - LorientToulouse - RennesAngers - Guingampdimanche(15h00) Caen - Monaco(17h00) Dijon - Saint-Etienne(21h00) Paris SG - Lyon