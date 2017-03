Emmanuel Macron a annoncé samedi qu'il comptait instaurer, s'il est élu président, un "service national" obligatoire d'une durée d'un mois pour tous les jeunes.

"Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera instauré", a indiqué le candidat d'En Marche! lors d'un discours samedi matin consacré aux questions de défense. Cette mesure ne figurait pas jusqu'à présent dans son programme.

"Ce service national universel, encadré par les armées et la gendarmerie nationale, s'adressera aux jeunes femmes et hommes aptes de toute une classe d'âge, soit environ 600.000 jeunes par an", a précisé l'ancien ministre de l'Economie, ajoutant que ce service durerait "un mois".

"Chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant un mois", a fait valoir M. Macron, que les sondages donnent depuis plus d'un mois qualifié pour le second tour.



"Ce temps de service militaire universel devra intervenir dans les trois ans suivant le 18e anniversaire de chacun", a poursuivi M. Macron.

Ce service national "permettra aussi de disposer, en cas de crise, d'un réservoir mobilisable complémentaire de la Garde nationale", selon M. Macron, qui a aussi relevé qu'il servirait aussi de "détecter les difficultés, notamment l'illettrisme, et (proposerait) une mise à niveau scolaire des appelés lorsque que cela sera nécessaire".

"Il aidera ainsi les jeunes à préparer leur entrée dans la vie professionnelle comme dans leur vie de citoyen", a conclu M. Macron.

Le service militaire obligatoire avait été supprimé en 1997 par Jacques Chirac, qui souhaitait alors "professionnaliser" les armées.



Par James PHEBY - © 2017 AFP