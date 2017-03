L'Écosse a dit au revoir à son sélectionneur Vern Cotter, remplacé par Greg Townsend dès juin, en remportant sa toute première victoire avec bonus offensif face à l'Italie (29-0) samedi à Murrayfield.

Ces cinq points de plus au classement pourraient offrir la 2e place à l'Ecosse, son meilleur classement depuis son dernier titre en 1999, l'ultime Tournoi à cinq nations. Une autre époque.Mais pour cela, il faudrait que le pays de Galles s'impose en France (15h45) et que l'Angleterre s'impose en Irlande (18h00).Avec trois succès (Irlande, Galles, Italie) pour deux revers (France, Angleterre), c'est en tout cas le premier bilan positif depuis 2006 pour le XV du Chardon. Une belle récompense pour le Néo-Zélandais Cotter, en poste depuis juin 2014 mais poussé vers la sortie en fin de saison afin de laisser la place à un Ecossais, Townsend.L'ancien entraîneur de Clermont, qui va retrouver le Top 14 dès cet été à la tête de Montpellier, aura redressé en trois ans une sélection en pleine déliquescence dans les années 2000. A son actif, un quart de finale de Coupe du monde 2015 perdu d'un rien face à l'Australie (34-35).Son dernier match avec les Calédoniens ne restera pas dans la légende: après un essai de Finn Russell, qui échappait à deux défenseurs italiens (28e), et un deuxième moins glorieux de Matt Scott (38e), placé idéalement sur un ballon rabattu par Stuart Hogg, les favoris ont peiné pour inscrire quatre essais, synonymes de bonus offensif.Grâce à une excellente défense autant qu'à la naïveté italienne, ils n'ont pas encaissé d'essai en début de seconde période malgré le carton jaune infligé à John Barclay (49e) sur un gros temps fort adverse.L'orage passé, Tim Wisser a rapproché la Calédonie de son tout premier bonus (62e) avant que Tommy Seymour ne tire Murrayfield de son sommeil avec le quatrième essai (73e).L'Italie, qui s'était imposée à Edimbourg en 2015 (19-22), termine son Tournoi avec la cuillère de bois et un bilan catastrophique: cinq défaites, dont trois à Rome, et 26 essais encaissés.