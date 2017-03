Le jury de la Fédération internationale de biathlon a confirmé dimanche la 14e victoire de la saison de Martin Fourcade sur la mass start d'Oslo, un record, malgré l'intervention de son entraîneur sur le pas de tir.

Le jury de la Fédération internationale de biathlon a confirmé dimanche la 14e victoire de la saison de Martin Fourcade sur la mass start d'Oslo, un record, malgré l'intervention de son entraîneur sur le pas de tir.

Fourcade a été victime d'un problème de chargeur lors de son premier passage au tir et en a reçu un autre juste avant le 2e tir couché de la part de l'un des entraîneurs de l'équipe de France Jean-Paul Giachino. Celui-ci lui a jeté le chargeur sur le pas de tir, une pratique interdite, poussant les juges à mettre un temps sous réserve le résultat du Français.

Déjà assuré d'un 6e sacre d'affilée au classement général de la Coupe du monde, Fourcade avec cette 14e victoire sur une saison rejoint la Suédoise Magdalena Forsberg, auteur de cet exploit en 2000-2001.

Ce record est l'épilogue d'un exercice historique. Avant d'égaler Forsberg, Fourcade était devenu le premier biathlète 6 fois vainqueur consécutivement du Gros Globe de cristal et avait rejoint le légendaire Ole Einar Bjoerndalen au nombre de Petits Globes remportés (19).

Dimanche, il a signé son 63e succès en carrière en devançant le Letton Andrejs Rastorgujevs et l'Autrichien Simon Eder.

Malgré sa mésaventure avec son chargeur, Fourcade a outrageusement dominé la course, terminant avec un impressionnant 20/20 au tir.



Par Tony GAMAL-GABRIEL - © 2017 AFP