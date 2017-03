Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a rendu hommage dimanche à Toulouse aux victimes des attentats de Mohamed Merah, soulignant que "la douleur et l'effroi demeurent" et que "la République n'oublie pas".

"Aujourd'hui, cinq ans après, la douleur et l'effroi demeurent en nous. Ils n'ont pas disparu, ils ne se sont pas apaisés avec le temps. Cinq ans après la tragédie, il nous est impossible d'oublier", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'hommages à l'école juive Ozar Hatorah, rebaptisée Ohr Torah.

"Comme vous, la République n'oublie pas. Elle se souvient de ses enfants emportés dans la nuit du terrorisme à Toulouse et Montauban", a-t-il ajouté.

"Jamais, jamais il n'y aura de refuge sur le sol national pour les terroristes qui s'en prennent à nos enfants, à nos proches, à nos amis, à nos policiers et à nos soldats. Jusqu'au dernier, nous les traquerons. Jusqu'au dernier, nous les jugerons", a insisté M. le Roux.

"De même quiconque se rend coupable d'actes antisémites ou racistes sera inlassablement recherché, arrêté et traduit en justice", a-t-il dit.



