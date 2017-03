Le leader Monaco a assuré un succès sans forcer sur la pelouse de Caen 3-0 grâce à un doublé de son phénomène Kylian Mbappé, mais le Paris SG reste toujours en embuscade après son succès à domicile face à Lyon 2-1, dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

. Avec Mbappé, rien ne résiste à MonacoLe club monégasque (1er, 71 points), sur son nuage depuis sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions mercredi, a profité du faux-pas de Nice contre Nantes (1-1) la veille pour prendre sept points d'avance sur les Aiglons (3e, 64 pts). Seul le Paris SG (2e, 68 pts) arrive à tenir le rythme !Le phénomène Mbappé, 18 ans et déjà convoqué en Bleus, s'est une nouvelle fois montré décisif avec l'ASM en ouvrant le score dès la 13e minute, avant de provoquer sur un exploit individuel -"roulette" au rond central puis accélération de 50 mètres- le pénalty transformé par Fabinho (49e), "Monsieur 100%" dans cet exercice depuis le début de sa carrière.Malgré la fatigue et les coups reçus, Mbappé s'est offert un doublé en reprenant parfaitement de la tête le centre de Moutinho (81e), juste avant de sortir sous les ovations... du public caennais !Si l'on met de côté ses deux buts lors de la confrontation face à Manchester City en Ligue des champions, le jeune attaquant a inscrit 9 des 17 derniers buts de Monaco en Ligue 1. De quoi le rendre déjà indispensable à la pointe de la formation de Leonardo Jardim.. Le PSG s'accrocheA huit journées de la fin du Championnat, le PSG, quadruple champion en titre, n'entend pas abandonner sa couronne ! Avec leur succès précieux à domicile face à Lyon (2-1), les Parisiens restent toujours à trois points de la tête.Pour le premier match à domicile depuis le cauchemar du Camp Nou, les hommes d'Unai Emery ont enfin livré une prestation plus convaincante devant leur public, après les deux dernières sorties inquiétantes lors du succès sur le fil contre Nancy (1-0), ou le nul concédé contre Toulouse (0-0) fin février.Si l'entame a été complètement manquée après l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette (6e), bien à l'affût sur corner mais qui a dû sortir sur blessure en début de seconde période, le PSG a su reprendre ses esprits et l'avantage grâce à Adrien Rabiot (34e) et Julian Draxler (40e), tous deux à la conclusion d'un bon service de Javier Pastore.Avec un Pastore de ce niveau et conforté dans un rôle de N.10, le PSG peut espérer sauver sa fin de saison. A condition que Monaco baisse de rythme...Les Lyonnais (4e, 50 pts), qui n'ont pas su mettre la même intensité durant toute la rencontre trois jours après leur qualification en quarts de finale de l'Europa League, n'ont pas profité du match nul de Nice samedi pour espérer revenir sur le podium.. Saint-Etienne, le Top 5 en ligne de mireUn ticket pour l'Europe est toujours possible pour les Verts! Un but de Jordan Veretout a permis à Saint-Etienne de s'imposer difficilement à Dijon (1-0) pour sa 1000e victoire en Ligue 1 et de rester dans le coup pour se qualifier en Europa League la saison prochaine.Les Verts (7e, 44 pts), sans victoire depuis quatre journées en Championnat, reviennent sur les talons de Marseille (5e, 46 pts) et Bordeaux (6e, 46 pts) et peuvent encore croire au Top 5."J'ai suivi les résultats des équipes qui nous devancent, d'ailleurs fort logiquement. Nous sommes en embuscade", s'est félicité l'entraîneur stéphanois, Christophe Galtier.Alerté par Kevin Monnet-Paquet, Veretout a trouvé l'ouverture en fin de partie en inscrivant son troisième but de la saison, après une action sur l'aile gauche conclue par un tir du pointu du pied droit (77). Largement suffisant.Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football:vendrediMetz - Bastia 1 - 0Lille - Marseille 0 - 0samediNantes - Nice 1 - 1Bordeaux - Montpellier 5 - 1Nancy - Lorient 2 - 3Toulouse - Rennes 0 - 0Angers - Guingamp 3 - 0dimancheCaen - Monaco 0 - 3Dijon - Saint-Etienne 0 - 1Paris SG - Lyon 2 - 1