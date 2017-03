Pas encore remis de son traumatisme européen, le Paris SG reste en lice pour le titre en Ligue 1: balloté par des Lyonnais joueurs, il s'est imposé 2 à 1 dimanche au Parc des Princes et reste à trois longueurs du leader monégasque.

L'ouverture du score lyonnaise, dès la 6e minute sur corner et par l'inévitable Alexandre Lacazette (23e but en 24 matches de championnat), a quand même fait passer un frisson d'inquiétude au Parc des Princes, dix jours après la déroute parisienne à Barcelone (4-0, 1-6) en Ligue des champions.Mais le talent de Javier Pastore, qui n'a pas joué au Camp Nou, a remis le PSG en selle: l'Argentin au sens du foot inné a offert deux buts à Adrien Rabiot (34e) puis à l'Allemand Julian Draxler (40e).Le quadruple champion de France en titre, qui se trouvait dans l'obligation de gagner après le succès de Monaco à Caen (3-0) dimanche, reste donc à trois longueurs de la tête du classement, à huit journées de la fin du championnat.Il peut donc encore espérer profiter d'un ou deux faux pas de la redoutable machine monégasque, qu'il affrontera après la trêve internationale, le 1er avril en finale de la Coupe de la Ligue, pour panser ses plaies européennes avec une couronne nationale.- Lyon très offensif -La prestation parisienne face à Lyon, une semaine après le succès étriqué chez la lanterne rouge Lorient (2-1), ne rassure quand même pas sur les chances parisiennes en Coupe de la Ligue ou en Ligue 1, surtout en comparaison de l'épatante réussite monégasque.Face à des Lyonnais en configuration très offensive, le PSG a en effet commencé par afficher beaucoup de fébrilité, à l'instar d'un Serge Aurier par ailleurs très en jambes mais qui, dès la 11e minute, offrait un corner aux Lyonnais alors qu'il n'était pas menacé.Les hommes d'Unai Emery ont aussi multiplié les récriminations auprès de l'arbitre du match, au point qu'Edinson Cavani en a été averti (20e).Il faut dire que, dans le jeu, il a aussi commencé par beaucoup souffrir: après l'ouverture du score de Lacazette, le jeune Mouctar Diakhaby a bien failli doubler la mise, à nouveau sur corner, prenant le meilleur sur le gardien Kévin Trapp. Lequel a été sauvé par son défenseur Maxwell sur sa ligne (9e).Et c'est peut-être une décision arbitrale qui a été le tournant du match, Clément Turpin décidant, à la 39e minute, de ne pas siffler penalty alors que l'attaquant Memphis Depay, qui filait au but, venait de s'écrouler dans la surface parisienne, apparemment fauché par le gardien Kevin Trapp.- Quadruplé national toujours possible -Car une minute plus tard, Javier Pastore, qui avait auparavant offert le premier but à Rabiot (34e), délivrait un nouveau caviar depuis le côté gauche, magnifiquement converti de l'intérieur du pied par Julian Draxler (40e).Menant au score à la mi-temps, le quadruple tenant du titre a ensuite retrouvé une relative sérénité, conforté notamment par un Marco Verratti des grands soirs (en seconde période).Du coup, les Lyonnais restent à 14 points du podium de la L1, avec un match en moins, un écart a priori impossible à combler. Mais eux, au moins, connaîtront un printemps européen, puisqu'ils disputeront les quarts de finale de l'Europa League contre Besiktas les 13 et 20 avril.Quant aux Parisiens, ils peuvent encore espérer réussir le même quadruplé national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions) que les deux saisons précédentes. Ce qui, malgré le slogan des Ultras parisiens ("dans le malheur ou dans la gloire, fidèles à nos couleurs") ne fera toutefois pas oublier les illusions perdues en Ligue des champions.Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football:vendrediMetz - Bastia 1 - 0Lille - Marseille 0 - 0samediNantes - Nice 1 - 1Bordeaux - Montpellier 5 - 1Nancy - Lorient 2 - 3Toulouse - Rennes 0 - 0Angers - Guingamp 3 - 0dimancheCaen - Monaco 0 - 3Dijon - Saint-Etienne 0 - 1Paris SG - Lyon 2 - 1