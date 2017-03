Sur le modèle du petit ruban rouge symbolisant la lutte contre le sida, plusieurs associations de protection de l'enfance et de victimes de pédophilie lancent un ruban vert pour réclamer l'évolution des délais de prescription des crimes pédophiles.

"Afin de créer une mobilisation citoyenne sur la nécessité de faire évoluer les lois de prescription sur les crimes et délits sur mineurs de moins de 15 ans, nous proposons de nous fédérer et nous rassembler autour d'un symbole au couleurs de l'espérance: un bracelet ruban vert +STOP prescription !+", explique La Parole Libérée, association de victimes d'actes de pédophilie dans le diocèse de Lyon.

L'initiative est également portée par Stop aux violences sexuelles, Innocence en danger ou l'Association d'aides aux enfants victimes de pédophilie (AAEVP) de Villefontaine (Isère), où un directeur d'école avait été mis en cause, détaille La Parole Libérée.

Ces associations invitent les citoyens comme les autres acteurs de la protection de l'enfance à s'emparer de ce petit ruban qu'il est possible de porter au poignet ou à la boutonnière.

Les crimes sexuels sur mineurs bénéficient de délais de prescription allongés: les victimes peuvent porter plainte jusqu'à 20 ans après leur majorité, soit 38 ans. Mais beaucoup de victimes et de spécialistes plaident pour un nouvel allongement des délais de prescription en raison d'amnésies post-traumatiques qui empêchent souvent les victimes de parler pendant longtemps.

Malgré plusieurs tentatives ces dernières années, le Parlement n'a plus bougé sur la question, y compris lors de la dernière réforme de la prescription pénale adoptée mi-février.

Les agressions sexuelles sur mineurs sont imprescriptibles en Suisse ou au Royaume-Uni. La Californie a voté de son côté l'imprescriptibilité des viols après l'affaire Bill Cosby.



Par Hervé ASQUIN - © 2017 AFP