Strasbourg grimpe sur le podium après avoir fait preuve de réalisme (2-0) à Auxerre, volontaire mais brouillon et toujours barragiste, lundi après la 30e journée de L2.

Avec 49 points, les Alsaciens doublent en effet Amiens, Troyes, et même Reims qu'ils devancent grâce à leur meilleure attaque alors qu'ils possèdent la même différence de buts que les Champenois (+8). Ils ne comptent même que trois points de retard sur Lens et Brest, le duo de co-leaders qui s'affronteront le 1er avril lors de la prochaine journée au stade Félix-Bollaert.L'histoire est nettement moins heureuse pour les Bourguignons qui, avec 29 unités, restent à la 18e place. Dans leur cas, c'est toujours à cause d'une différence de buts qui se creuse (-14 contre -9) qu'ils se retrouvent derrière Tours.l'AJA de Cédric Daury a pourtant tout fait pour faire douter son adversaire. D'abord en le gênant avec un 3-5-2 inédit et ensuite en misant sur l'activité de Yattara.Mais après quatre matches sans victoire dont trois défaites, les Icaunais manquent actuellement cruellement de confiance et malgré toutes leurs bonnes intentions, ils n'ont pas réussi à porter le danger dans la surface adverse.A l'inverse, Strasbourg a profité de sa vista sur coup de pied arrêté pour faire douter Auxerre.Après une tête de Blayac sur coup franc qui a obligé Boucher à une belle détente (55e), Guillaume a brillé, nettement plus que la défense, dans le même exercice en se faisant oublier au 1er poteau (0-1, 71e).En fin de match, Blayac a conclu la contre-attaque (0-2, 88e) qui permet aux visiteurs de toucher le gros lot et d'enchaîner une 2e victoire après trois défaites de rang.Résultats de la 30e journée de Ligue 2 de football:Vendredi:Bourg-en-Bresse - Troyes 2 - 4Brest - Laval 3 - 0Clermont - Niort 0 - 1Orléans - Gazélec-Ajaccio 1 - 1Red Star - Amiens 0 - 1Sochaux - Nîmes 2 - 1Ajaccio - Le Havre 0 - 0Valenciennes - Tours 0 - 4Samedi:Reims - Lens 0 - 2Lundi:Auxerre - Strasbourg 0 - 2