Trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau, qui se trouvaient en voyage scolaire outre-Manche, figurent parmi les blessés de l'attaque survenue mercredi à Londres, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau, qui se trouvaient en voyage scolaire outre-Manche, figurent parmi les blessés de l'attaque survenue mercredi à Londres, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon la préfecture du Finistère, deux des trois élèves blessés sont dans un état grave. "Il s'agit d'un groupe de 92 ou 93 élèves. Sur les trois blessés, deux sont dans un état grave", a déclaré à l'AFP Bernard Musset, le sous-préfet de Châteaulin de permanence, qui ne peut préciser si leur pronostic vital est engagé.Un avion va emmener dans la soirée les familles des jeunes blessés à Londres au départ de l'aéroport de Lorient, a-t-on également appris auprès du conseil régional de Bretagne."Solidarité avec nos amis britanniques terriblement frappés, plein soutien aux élèves français blessés, à leurs familles et leurs camarades", a déclaré le Premier ministre Bernard Cazeneuve sur Twitter.Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a assuré "les familles de nos compatriotes concernés de son soutien dans ce moment difficile", selon le communiqué du porte-parole du Quai d'Orsay.Une attaque "terroriste" a fait quatre morts et au moins 20 blessés à Londres, où un homme a lancé sa voiture sur la foule devant le Parlement avant de poignarder un policier.L'attaque a eu lieu en début d'après-midi devant le Parlement de Westminster, en plein coeur de Londres, où la Première ministre Theresa May venait de s'exprimer devant les députés.Selon plusieurs témoins, l'assaillant présumé a d'abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster menant au Parlement et à Big Ben.