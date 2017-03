Vladimir Poutine n'a pas besoin d'"intermédiaire" pour rencontrer des hommes d'affaires, a réagi mercredi le Kremlin après les révélations du Canard enchaîné selon lesquelles François Fillon a mis en relation un de ses clients avec le président russe et le patron de Total.

Vladimir Poutine n'a pas besoin d'"intermédiaire" pour rencontrer des hommes d'affaires, a réagi mercredi le Kremlin après les révélations du Canard enchaîné selon lesquelles François Fillon a mis en relation un de ses clients avec le président russe et le patron de Total.

"En ce qui concerne les rencontres avec le président, elles sont organisées par le Protocole présidentiel et il est là aussi exclu qu'un intermédiaire joue un rôle", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon le porte-parole, le président russe a bien rencontré en juin 2015 au forum économique international de Saint-Pétersbourg le Libanais Fouad Makhzoumi, client de la société de conseil 2F Conseil de François Fillon.

La rencontre dans les couloirs du forum entre le chef de l'Etat russe et M. Makhzoumi était spontanée et informelle. "Le président a parlé et été pris en photo avec une grande quantité de participants", dont M. Makhzoumi, a indiqué le porte-parole. Selon le Canard enchaîné, François Fillon a organisé pour M. Makhzoumi des rencontres à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine et avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné, sa société de conseil recevant 50.000 dollars.

La société 2F "n'a jamais été rémunérée ni par l'Etat russe, ni par une entreprise privée de ce pays", avait déclaré mardi soir l'entourage du candidat de la droite à la présidentielle. Les accusations du Canard enchaîné sont "dénuées de tout fondement", selon la même source.

AFP