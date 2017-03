La Maison Blanche a confirmé mardi soir que le président américain Donald Trump assistera au sommet de l'Otan, le 25 mai à Bruxelles, cherchant ainsi à rassurer les alliés des Etats-Unis sur leur implication dans l'Alliance.

La Maison Blanche a confirmé mardi soir que le président américain Donald Trump assistera au sommet de l'Otan, le 25 mai à Bruxelles, cherchant ainsi à rassurer les alliés des Etats-Unis sur leur implication dans l'Alliance.

Le département d'Etat avait annoncé quelques heures plus tôt que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson raterait sa première réunion de l'Otan à Bruxelles en avril.

Le ministère dépêchera à la place de M. Tillerson son numéro 3, le sous-secrétaire d'Etat et directeur politique Thomas Shannon --un diplomate de carrière qui servait déjà John Kerry--, à cette réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan les 5 et 6 avril à Bruxelles, avait indiqué un responsable américain.

Cette décision risquait d'inquiéter une Alliance atlantique déjà échaudée par les critiques du président Donald Trump, qui l'avait qualifiée d'"obsolète".

L'absence de Rex Tillerson pourrait s'expliquer par la visite possible, mais pas encore confirmée, du président chinois Xi Jinping dans la résidence privée de Donald Trump en Floride, début avril.

La diplomatie américaine s'est bornée à expliquer que son patron Rex Tillerson allait de toute façon accueillir, dès mercredi à Washington, la plupart de ses homologues des pays de l'Otan, au cours d'une réunion au grand complet des 68 membres de la coalition contre le groupe Etat islamique (EI).

"Il a déjà rencontré des responsables ukrainiens. Après ces consultations et réunions, il se rendra en avril à une réunion du G7 en Italie et ensuite à des réunions en Russie", a précisé un haut responsable du département d'Etat.

- 'Une Otan forte' -

Le département d'Etat a proposé "d'autres dates" pour la ministérielle de l'Otan afin que M. Tillerson puisse y participer, a indiqué son porte-parole Mark Toner, rappelant cependant qu'un nouveau calendrier devait être validé par les 28 pays membres.

L'absence de M. Tillerson "ne doit en aucune manière être considérée comme un mépris de l'Alliance et de notre engagement dans l'Alliance et la sécurité de l'Europe", a-t-il insisté, en affirmant que les Etats-Unis "restaient à 100% engagés dans l'Otan".

De son côté, l'Otan a annoncé que son secrétaire général Jens Stoltenberg rencontrerait Donald Trump à Washington le 12 avril pour discuter "de l'importance d'une Otan forte".

Les deux hommes auront aussi l'occasion de se retrouver le 25 mai à Bruxelles pour le premier sommet de l'Alliance depuis l'élection du président américain. La réunion était déjà prévue fin mai et une porte-parole de l'Alliance atlantique en a précisé la date mardi.

Mardi soir dans un court communiqué, la Maison Blanche confirmait la venue à Bruxelles de M. Trump. "Le président est impatient de rencontrer ses partenaires de l'Otan pour réaffirmer notre ferme engagement envers l'Otan et pour discuter des questions cruciales pour l'Alliance, en particulier le partage de responsabilité des alliés et le rôle de l'Otan dans la lutte contre le terrorisme", selon le texte.

M. Stoltenberg a souligné à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis, mardi au Pentagone, que l'Otan servait aussi les intérêts américains et pas seulement européens.

"Une Otan forte est aussi bonne pour l'Amérique du Nord, car la stabilité en Europe est bonne pour nous tous", a-t-il fait valoir.

Il a tenté de rassurer l'administration américaine, désireuse que les pays européens contribuent davantage à l'Otan, en notant le "besoin de partager le fardeau de manière plus juste".

- 'Doutes grandissants' -

Mais compte tenu du rôle crucial des Etats-Unis, l'absence de son nouveau chef de la diplomatie porte un coup à la prochaine réunion ministérielle, et ne manquera pas d'inquiéter certains membres, surtout les pays de l'Est préoccupés par la Russie.

L'Alliance atlantique a décidé ces dernières années de renforcer la présence militaire sur son flanc Est comme jamais depuis la fin de la Guerre froide, en raison de l'attitude jugée menaçante de Moscou depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Cette absence "nourrit les doutes grandissants des alliés sur l'engagement des Etats-Unis", a écrit Ivo Daalder, ancien ambassadeur américain auprès de l'Otan. Désormais président du centre de réflexion Chicago Council, il a ajouté, sur Twitter, que la ministérielle était "cruciale" pour la préparation des sommets de l'Otan.

"L'Europe est cruciale pour les Etats-Unis. Trump ne devrait pas les snober", ont tweeté de leur côté les démocrates de la commission des Affaires étrangères de la chambre des Représentants.

Après près de deux mois en fonction, l'influent département d'Etat paraît sur la touche, son ministre fait profil bas en public et devant la presse.

Face à cette discrétion, d'autres membres de premier rang de l'administration Trump tentent de réaffirmer l'engagement de Washington envers ses alliés militaires en Europe.

Mais la tâche est rendue difficile par les critiques récurrentes de Donald Trump. A l'image de ce tweet rageur du président américain envoyé samedi, moins de 24 heures après sa première rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel à la Maison Blanche: l'Allemagne "doit d'énormes sommes d'argent" à l'Otan et aux Etats-Unis qui lui "fournissent une défense très puissante et très coûteuse".



AFP