Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque de Londres via son organe de communication Amaq, jeudi 23 mars, sur la messagerie Telegram. L'identité de l'assaillant présumé reste toujours inconnnue. Abattu devant le Parlement, cet homme était britannique et connu du renseignement britannique comme un "extrémiste", a annoncé la Première ministre, Theresa May. Un nouveau bilan, revu à la baisse, fait état de quatre morts, dont l'assaillant, et 29 blessés, ont également indiqué les autorités britanniques.

Voici ce que l'on sait :

- Les faits

En début d'après-midi, en plein coeur de la capitale britannique, un homme au volant d'un 4X4 lance son véhicule sur les passants sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise, menant au Parlement et à Big Ben, selon des témoins.

Peu après la sortie du pont, il emboutit sa voiture sur le bas-côté, puis en sort et court portant un couteau selon des témoins vers les grilles du Parlement, où la Première ministre Theresa May vient de s'exprimer devant les députés.

Il poignarde un policier qui meurt. La police fait feu au moment où il essaie de s'attaquer à un deuxième policier, il est tué.

Les députés sont confinés dans le Parlement avant d'être évacués, escortés par des policiers lourdement armés. La Première ministre Theresa May est évacuée rapidement et convoque une réunion de crise.

- Les victimes

Une enseignante de nationalité britannique d'origine espagnole d'une quarantaine d'années a été tuée sur le pont de Westminster. Selon le journal régional espagnol La Voz de Galicia, il s'agirait d'Aysha Frade, 43 ans, mère de deux enfants de sept et neuf ans.

La seconde victime, également fauchée sur le pont de Westminster, est un homme d'une cinquantaine d'années. Le troisième mort est un policier, Keith Palmer, 48 ans, de garde devant l'une des entrées du Parlement, tué de plusieurs coups de couteau. Le député conservateur Tobias Ellwood a tenté en vain de le réanimer.

Parmi les blessés, une femme a été repêchée dans la Tamise. "Nous partons du principe qu'elle est tombée ou a sauté du pont", a déclaré l'Autorité portuaire de Londres. Figurent aussi trois lycéens français d'une école de l'ouest de la France, qui étaient en voyage scolaire. Ils racontent leur effroi dans cet article

Au lycée Saint-Joseph de Concarneau, après l'attentat de Londres #AFP pic.twitter.com/2cQ8REUoJh — Agence France-Presse (@afpfr) 23 mars 2017

- L'enquête

Scotland Yard privilégie la piste du "terrorisme islamiste". L'enquête a été confiée au commandement (de la lutte) antiterroriste et des "policiers supplémentaires" ont été déployés mercredi soir dans les rues de Londres, selon un porte-parole de Scotland Yard, appelant la population à la vigilance.

La police britannique a arrêté jeudi huit personnes en lien avec l'attentat, à six adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays.

Selon la BBC, la voiture de type 4X4 utilisée par l'assaillant, vêtu de noir et portant une barbe, pour faucher les piétons sur le pont de Westminster a été louée à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni et considérée comme un fief des islamistes britanniques.

Selon Theresa May, l'auteur de l'attentat, "né au Royaume-Uni", était connu des services de sécurité. Il avait été concerné par une enquête du M15 (services du renseignement) il y a plusieurs années portant sur "l'extrémisme violent", a-t-elle dit jeudi.



