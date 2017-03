L'épave du ferry sud-coréen Sewol a émergé des flots jeudi 23 mars 2017, près de trois ans après le dramatique naufrage qui avait fait 304 morts, pour l'essentiel des lycéens, et terni la présidence de la chef de l'Etat désormais destituée.

L'épave du ferry sud-coréen Sewol a émergé des flots jeudi 23 mars 2017, près de trois ans après le dramatique naufrage qui avait fait 304 morts, pour l'essentiel des lycéens, et terni la présidence de la chef de l'Etat désormais destituée.

Sur les images de la télévision, on pouvait voir le flanc rouillé et sali de la carcasse du bateau de 6.825 tonnes, affleurer entre deux énormes barges de sauvetage.

Cette manoeuvre complexe - l'une des plus importantes opérations de levage d'un bateau entier jamais réalisées - survient à l'approche du troisième anniversaire de la tragédie.

Le ferry avait coulé le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindo (sud-ouest), l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire de la Corée du Sud.

Le renflouement de l'épave était une revendication essentielle des familles des victimes. Neuf corps qui n'ont jamais été retrouvés pourraient toujours y être piégés.

Plusieurs proches des victimes observaient les opérations à bord d'un bateau à proximité.

"Revoir une nouvelle fois le Sewol. Je ne peux pas décrire ce que je ressens", a déclaré Huh Hong-Hwan, dont la fille de 16 ans est morte dans le naufrage. Son corps n'a pas été retrouvé.

Avec sa femme, il maintient depuis le drame une veille amère sur Jindo en hommage aux victimes, avec une poignée d'autres proches. "Cela a pris tant de temps".

- Prières -

Lee Keun-Hui, en larmes, en appelle au soutien du public, lui demandant de prier pour que le bateau puisse gagner intact la terre ferme et qu'une enquête exhaustive soit menée afin qu'"une telle tragédie ne se reproduise plus jamais".

"Cela me brise le coeur de voir le bateau remonter à la surface", dit-elle. "Ma fille est prise au piège dans cet endroit sale et sombre depuis tant d'années".

D'autres proches endeuillés veillent depuis trois ans dans un camp édifié sur une colline à Donggeochado, l'île la plus proche du lieu du naufrage, à 1,5 kilomètre.

Des dizaines de personnes participant au renflouement marchaient sur l'épave, selon les images de la télévision.

"Les employés sont sur le ferry Sewol pour l'attacher à une barge", a expliqué le ministère des Affaires maritimes dans un communiqué.

Environ 450 personnes participent à cette opération herculéenne. Le ferry pèse désormais entre 8.000 et 8.500 tonnes, y compris la vase accumulée à l'intérieur.

Lorsque le plus gros de l'épave aura fait surface, un bâtiment semi-submersible sera positionné en dessous afin de la renflouer totalement et de la transporter jusqu'au port de Mokpo.

- Erreurs humaines -

"Nous pensons qu'il faudra entre 12 et 13 jours pour soulever le ferry et le conduire jusqu'à Mokpo", a déclaré Lee Cheol-Jo, chargé des opérations de secours au ministère.

Le Sewol reposait par plus de 40 mètres de fond, et les opérations de renflouement initialement prévues l'an passé ont été plusieurs fois reportées en raison du mauvais temps.

Le naufrage avait traumatisé le pays et rejailli sur la présidence de Park Geun-Hye, la chef de l'Etat destituée depuis dans un retentissant scandale de corruption.

Elle avait passé les premières heures pourtant cruciales de cette tragédie recluse dans sa résidence. Elle ne s'est jamais expliquée sur ce qu'elle avait fait, alimentant les spéculations les plus folles, entre rendez-vous galant et opération de chirurgie esthétique.

Depuis, un site permanent de manifestation anti-Park a été érigé dans le centre de Séoul, l'effigie de l'ex-présidente y côtoyant celles des lycéens disparus.

En la destituant en décembre, l'Assemblée nationale l'avait accusée de négligence pendant le naufrage, ce qui n'a pas été retenu par la Cour constitutionnelle qui vient d'entériner son départ.

Le drame, principalement causé par des erreurs humaines - un espace de chargement illégalement redessiné et en surcharge, un équipage inexpérimenté et des relations troubles entre l'opérateur et les autorités de régulation -, avait choqué le pays.

Le ferry avait mis trois heures à couler mais ceux qui étaient à bord n'ont jamais reçu d'ordre d'évacuation.

Le capitaine du ferry Lee Jun-Seok a été condamné à la prison à perpétuité pour "homicide par négligence" et 14 membres de l'équipage se sont vu infliger des peines de deux à 12 ans d'emprisonnement.



AFP