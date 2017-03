Un élève d'une école primaire à Balma, dans la banlieue de Toulouse, a exhibé trois balles d'une arme à feu et menacé des camarades de classe de mort, a indiqué jeudi le procureur de la République.

"J'ai fait une liste de vos noms et je vais tous vous tuer", a dit mercredi cet enfant âgé de 9 ans à ses camarades, a précisé le site internet du quotidien régional la Dépêche du midi.Ces propos, une semaine après que Killian, un adolescent de 16 ans, a ouvert le feu dans son lycée de Grasse (Alpes-Maritimes), blessant cinq personnes ont amené l'école à prendre l'incident au sérieux et à alerter la gendarmerie."L'enfant va être entendu et si une suite judiciaire doit être engagée ce sera sous l'angle de l'assistance éducative", a précisé à l'AFP le procureur de la République Pierre-Yves Couilleau.