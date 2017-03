Le consortium chargé du renflouement du Sewol se préparait vendredi à positionner sous le ferry sud-coréen un bâtiment semi-submersible en vue de son transfert vers un port, trois ans après son naufrage qui avait fait 304 morts.

Les ingénieurs ont débuté jeudi le travail titanesque et périlleux consistant à remonter prudemment l'épave du navire qui, vendredi, dépassait de 13 mètres le niveau de la mer, selon un communiqué du ministère sud-coréen des Affaires maritimes.Ce niveau était l'objectif qui avait été fixé pour permettre de glisser sous sa coque le semi-submersible qui devra emporter le ferry jusqu'au port de Mokpo (sud-ouest), à 87 km de là.Le navire de 6.825 tonnes avait coulé le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindo (sud-ouest), l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire de la Corée du Sud qui avait fait 304 morts, pour l'essentiel des lycéens.Il reposait depuis lors sur son flanc par 44 mètres de fond. Et c'est dans cette même position couchée qu'il a été lentement remonté jeudi au moyen de 66 câbles, pour laisser apparaître à l'air libre sa coque bleue et sa superstructure blanche rongées par la rouille et colonisées par les crustacés."C'est le dernier jour des mortes-eaux et il faut finir de charger le Sewol sur le submersible", a déclaré à la presse Lee Cheol-jo, le responsable du ministère supervisant cette manoeuvre complexe, l'une des plus importantes opérations de renflouement d'un bateau entier jamais réalisées.Ce renflouement était une revendication essentielle des familles des victimes.- 'J'ai pleuré' -Neuf corps qui n'ont jamais été retrouvés pourraient toujours y être piégés, raison pour laquelle les familles exigeaient que l'épave soit remontée intacte, compliquant encore l'opération.Les ingénieurs ont cependant dû se résoudre à retirer une rampe arrière du bâtiment qui gênait la manoeuvre.Plusieurs proches des victimes observaient les opérations à bord d'un bateau à proximité."J'avais vu des images du navire, mais je n'ai pas de mot pour dire ce que je ressens en le voyant émerger", a déclaré Jung Seong-Wook, qui a perdu son fils dans le naufrage. "J'ai pleuré, je ne pensais qu'à mon fils".M. Jung fait partie de ces proches endeuillés qui veillent depuis trois ans dans un camp édifié sur une colline à Donggeochado, l'île la plus proche du lieu du naufrage, à 1,5 kilomètre.D'autres membres des familles des victimes se sont rassemblés à Paengmok, un port à une heure du lieu du naufrage, suivant sur un petit ordinateur la manoeuvre de renflouement."Mon coeur s'arrête de battre à chaque fois qu'il est fait mention d'un possible obstacle", reconnaît Yoo Young-Hwa, qui a perdu sa fille sur le Sewol.Environ 450 personnes participent à cette opération herculéenne de renflouement. Le ferry pèse désormais entre 8.000 et 8.500 tonnes, y compris la vase accumulée à l'intérieur.Le naufrage avait rejailli sur la présidence de Park Geun-Hye, destituée depuis dans un retentissant scandale de corruption.Elle avait passé les premières heures pourtant cruciales de cette tragédie recluse dans sa résidence. Elle ne s'est jamais expliquée sur ce qu'elle avait fait, alimentant les spéculations les plus folles, entre rendez-vous galant et opération de chirurgie esthétique.Depuis, un site permanent de manifestation anti-Park a été érigé dans le centre de Séoul, l'effigie de l'ex-présidente y côtoyant celles des lycéens disparus.Le drame, principalement causé par des erreurs humaines - un espace de chargement illégalement redessiné et en surcharge, un équipage inexpérimenté et des relations troubles entre l'opérateur et les autorités de régulation -, avait choqué le pays.Le ferry avait mis trois heures à couler mais ceux qui étaient à bord n'ont jamais reçu d'ordre d'évacuation.Le capitaine du ferry Lee Jun-Seok a été condamné à la prison à perpétuité pour "homicide par négligence" et 14 membres de l'équipage se sont vu infliger des peines de deux à 12 ans d'emprisonnement.