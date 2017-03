L'Espagne et l'Italie, à égalité de points dans le Groupe G, vont tenter de ne pas perdre de terrain en accueillant respectivement Israël et l'Albanie, vendredi lors de la 5e journée de qualification de la zone Europe pour le Mondial-2018.

La Roja, qui devance la Nazionale seulement grâce à une meilleure différence de buts, accueillera Israël vendredi, pendant que l'Italie recevra l'Albanie dans le même temps.Avec le retour des attaquants de Chelsea Diego Costa et Pedro, ou encore de Gerard Deulofeu et Asier Illarramendi, le sélectionneur de l'Espagne Julen Lopetegui dispose de nouveaux atouts de choix pour tester une nouvelle animation offensive, avant d'affronter la France, vice-championne d'Europe, mardi au Stade de France, dans un match amical de gala.Dans les groupes D et I, deux chocs sont au programme: Eire - pays de Galles et Croatie - Ukraine.Le premier, aux allures de "derby" entre l'île d'Emeraude et son voisin britannique, peut permettre à l'Eire de s'envoler en tête de sa poule et de reléguer les coéquipiers de Gareth Bale, demi-finalistes du dernier Euro, à 6 points.Pour la Croatie, l'enjeu est plus crucial. Ce choc contre l'Ukraine, 2e à deux points, peut permettre à la bande de Luka Modric de faire un pas supplémentaire vers l'unique sésame directement qualificatif pour la Russie. Derrière, l'Islande (3e, 7 pts), révélation de l'Euro-2016, et la Turquie (4e, 5 pts), espèrent un faux-pas des Ukrainiens pour se replacer.Le programme du Groupe D vendredi (en heures françaises):(18h00): Géorgie - Serbie(20h45): Autriche - Moldavie(20h45): Eire - Pays de GallesLe programme du Groupe G vendredi (en heures françaises):(20h45): Liechtenstein - Macédoine(20h45): Italie - Albanie(20h45): Espagne - IsraëlLe programme du Groupe I vendredi (en heures françaises):(17h00): Turquie - Finlande(19h45): Croatie - Ukraine(19h45): Kosovo - Islande