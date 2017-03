Cinq pompiers ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi à Bastelica (Corse-du-Sud) dans un violent feu de maquis qui a parcouru plusieurs centaines d'hectares et n'était toujours pas maîtrisé samedi en fin de matinée.

Les soldats du feu ont été touchés aux mains et visages lors d'un incendie particulièrement violent pour la saison, qui s'est déclaré sur la route montant à la station du Val d'Ese, à une quarantaine de minutes de route d'Ajaccio, ont précisé les pompiers de Corse-du-Sud.

"En début de soirée, un groupe de sapeurs-pompiers s'est retrouvé pris au piège des flammes à la suite d'un changement d'orientation du vent. Ils se sont alors réfugiés dans leurs véhicules équipés d'un dispositif d'auto-protection", précise samedi matin dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, qui souhaite "un prompt rétablissement" aux pompiers blessés, brûlés aux premier et second degrés.

Trois véhicules des pompiers ont également été détruits par le sinistre. Un photographe de l'AFP a pu voir dans la nuit de vendredi à samedi les carcasses d'au moins deux véhicules entièrement calcinées sur la route à proximité de l'incendie.

"Après reconnaissance aérienne, l'estimation provisoire est à présent supérieure à 300 ha parcourus", a indiqué vers 11h00 le préfet de Corse-du-Sud sur son compte Twitter.

Une centaine d'hommes du SDIS de Corde du Sud sont engagés sur le terrain depuis le levé du jour, précise le ministère et ils doivent être renforcés par un groupe de l'unité de sécurité civile de Corte.

Un peu plus tôt, le Préfet de Corse-du-Sud avait tenu "à exprimer toute sa solidarité et son entier soutien aux cinq sapeurs-pompiers blessés alors qu'ils intervenaient pour combattre un incendie sur la commune de Bastelica, sur la route menant au Val d'Ese" ainsi qu'aux pompiers mobilisés, dans un communiqué.

Une cellule psychologique est actuellement activée à la caserne d'Ajaccio, indique aussi le ministère de l'Intérieur.

La route D27a a été fermée à la circulation et la station de ski du Val d'Ese à laquelle elle mène, était elle aussi fermée samedi matin.



AFP