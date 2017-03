Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours à Mossoul-Ouest par des frappes aériennes contre le dernier grand fief du groupe Etat islamique (EI) en Irak, ont indiqué samedi des responsables irakiens.

L'armée irakienne ainsi que les avions d'une coalition internationale antijihadistes conduite par les Etats-Unis bombardent la deuxième ville d'Irak pour soutenir les troupes engagées au sol contre l'EI."Il y a des dizaines de corps encore ensevelis sous les décombres", a indiqué à l'AFP Bachar al-Kiki, le chef du conseil provincial de Ninive dont Mossoul est le chef-lieu.Le gouverneur de cette province Nawfal Hammadi a lui évoqué plus de 130 civils tués."L'organisation terroriste Daech essaie de stopper par tous les moyens l'avancée des forces irakiennes à Mossoul. Elle rassemble des civils (...) et les utilise comme boucliers humains", a déclaré M. Hammadi à l'AFP en utilisant un acronyme arabe pour l'EI.Un général irakien, qui a parlé sous couvert d'anonymat, a affirmé que les frappes avaient endommagé plus de 27 bâtiments résidentiels, dont trois ont été complètement détruits.Les forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale antijihadistes, ont lancé une offensive pour reprendre l'ouest de Mossoul le 19 février, après avoir repris l'est de la ville en janvier. Depuis, elles ont reconquis un certain nombre de quartiers mais la vieille ville, notamment, leur échappe toujours.