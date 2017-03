A quatre jours du lancement du divorce avec l'Union européenne qui fête son 60e anniversaire samedi, des dizaines de milliers de personnes ont marché à Londres contre le Brexit jusqu'au Parlement endeuillé mercredi par un attentat qui a fait quatre morts.

Sous un beau soleil et avec pour mots d'ordre "Unis pour l'Europe" et "Faites entendre votre voix, arrêtez le Brexit", 80.000 personnes, selon les organisateurs, ont foulé les rues de Londres malgré les mesures de sécurité renforcées.Parés de nombreux drapeaux européens bleus aux étoiles dorées, ils brandissaient une multitude de pancartes où l'on pouvait notamment lire: "Demain les montres reculent d'une heure. Mercredi, elles vont reculer de 40 ans", "Le terrorisme ne va pas nous diviser, le Brexit si", "J'ai 15 ans, je veux qu'on me rende mon avenir" ou "Nous n'avons pas peur".Une minute de silence a été observée à Parliament Square en hommage aux quatre personnes tuées mercredi et à la cinquantaine de personnes blessées par Khalid Masood, un Britannique de 52 ans qui a fauché plusieurs personnes avec sa voiture sur le pont de Westminster avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement.Le chef des libéraux démocrates Tim Fallon a insisté à la tribune sur le fait que "la démocratie continue", ajoutant: "Nous sommes ici malgré cette attaque"."Mon passeport dit peut-être que je suis espagnole mais mon coeur est britannique", a déclaré Joan Pons, une infirmière espagnole qui vit depuis 17 ans au Royaume-Uni et travaille pour le service public de Santé britannique (NHS)."Nous ne serons pas intimidés. Nous allons être unis et solidaires. Nous allons défiler au coeur de notre démocratie et reprendre possession de nos rues en l'honneur de ceux qui sont tombés", ont indiqué les organisateurs qui avaient envisagé d'annuler le rassemblement suite à l'attentat avant de finalement maintenir l'événement.La marche coïncide avec le soixantième anniversaire de la création de l'Union européenne qui est célébré à Rome où les responsables politiques des 27 États membres outre le Royaume-Uni doivent se réunir pour préparer les négociations du Brexit.Mercredi, la Première ministre Theresa May va officiellement déclencher le Brexit qui va ouvrir deux ans de négociations pour organiser le divorce avec l'UE.