Trois personnes ont interpellées samedi soir en France et à Monaco dans le cadre de l'enquête sur le braquage spectaculaire d'une bijouterie Cartier à Monaco et une grande parie du butin a été récupérée, a-t-on appris dimanche de sources proches de l'enquête.Deux personnes ont été interpellées à Monaco et une autre, interpellée en France, a été placée en garde à vue à Nice, a-t-il été précisé.

Un homme avait été interpellé samedi après-midi peu après le spectaculaire braquage d'une bijouterie Cartier, à Monaco.

Une grande partie du butin, dont l'estimation est toujours en cours, a été récupérée, ont précisé ces sources.



