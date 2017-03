Une cérémonie en hommage à Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher a rassemblé samedi sur les collines d'Hollywood (ouest des Etats-Unis) des centaines de proches, amis et fans de ces deux célèbres actrices américaines.

Le comédien Dan Aykroyd et le chanteur James Blunt faisaient partie des stars présentes au prestigieux cimetière de Forest Lawn pour rendre un ultime hommage à la légende d'Hollywood Debbie Reynolds et à sa fille Carrie Fisher, mythique princesse Leia de la saga galactique "Star Wars".

Les deux vedettes, décédées en décembre à un jour d'intervalle, sont enterrées côte à côte.

James Blunt, ami proche de Carrie Fisher, avait écrit spécialement pour cette cérémonie une chanson intitulée "Je suis là pour te laisser partir".

Un photomontage, composé d'images retraçant les carrières et les grands moments de la vie privée des deux actrices, a été projeté sur la musique de "Star Wars" composée par John Williams.

L'assistance a également eu droit à des photos de la dernière performance de Debbie Reynolds avec Carrie Fisher et la fille de cette dernière, Billie Lourd.

Des étudiants du Debbie Reynolds Dance Studio - elle était devenue une vedette mondiale grâce à la comédie musicale "Chantons sous la pluie" - se sont produits durant une heure et demie.

Un hommage aux deux actrices a été lu par Dan Aykroyd (The Blues Brothers), fiancé dans les années 1970 avec Carrie Fisher avant son mariage avec l'acteur et compositeur Paul Simon. Il a notamment raconté comment il lui avait sauvé la vie alors qu'elle s'étouffait avec un chou de Bruxelles. "Si j'avais été avec notre fanfaronne adorée, j'aurais peut-être pu la sauver à nouveau", a-t-il déploré.

L'actrice Ruta Lee a interprété une chanson en l'honneur de Debbie Reynolds. Au cours de la cérémonie, le célèbre robot R2D2, de "Star Wars" est également apparu sur la scène.

Todd Fisher, le fils de Debbie Reynolds et le frère de Carrie Fisher, a raconté des anecdotes sur les vies de ces deux femmes étonnantes, suscitant à la fois des rires et des larmes au sein de la l'assistance.

Les fans des deux actrices avaient fait la queue durant des heures afin de participer à la cérémonie. Ils portaient des bracelets sur lesquels on pouvait lire: "Debbie et Carrie pour toujours dans nos coeurs".

D'autres célébrités reposent également au cimetière Forest Lawn, situé dans les collines d'Hollywood: l'actrice Bette Davis, le pianiste Liberace, ami de Mme Reynolds, la star des films muets Buster Keaton, etc.

Debbie Reynolds, qui a aussi joué dans "Au revoir Charlie" de Vincente Minnelli ou "La conquête de l'ouest", est morte le 28 décembre à 84 ans d'une attaque cérébrale à son domicile de Beverly Hills alors qu'elle s'occupait des préparatifs de l'enterrement de sa fille, décédée la veille à 60 ans des suites d'une crise cardiaque.



AFP