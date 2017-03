Le président François Hollande a appelé dimanche, dès son arrivée à Singapour, première étape de l'ultime tournée internationale de son quinquennat, à "intensifier" la relation entre l'Europe et l'Asie face à "l'isolationnisme" américain.

"Je plaide pour que nous puissions intensifier nos échanges, nos accords commerciaux, politiques et culturels", a déclaré devant la presse le chef de l'Etat qui poursuivra cette tournée mardi en Malaisie et mercredi en Indonésie.

"C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a une résurgence du protectionnisme, de l'isolationnisme, de la mise en cause de tout ce qui peut être institutions internationales", a-t-il fait valoir dans un allusion transparente à l'Amérique de Donald Trump.

Ainsi, selon François Hollande, l'Europe doit s'adresser à l'Asie pour lui "dire que nous avons beaucoup à faire ensemble, beaucoup à défendre et beaucoup à promouvoir".

La France et l'Asie, a-t-il insisté, partagent "la même conception en matière d'indépendance et de sécurité" et Paris, "dans un contexte stratégique nouveau" sera au "côté" de ses partenaires asiatiques, notamment en matière de défense.

Le président a ainsi évoqué la coopération militaire "de très haut niveau" entre Paris et Singapour, mentionnant la formation de pilotes de chasse singapouriens en France mais aussi la cybersécurité. Il s'exprimait dans les locaux de l'ESSEC, après une rencontre avec des étudiants, des enseignants et des chefs d'entreprise français qui donnait le ton d'une visite à haute teneur économique aussi.

François Hollande devait s'entretenir dans la foulée avec son homologue singapourien Tony Tan Keng Yam, à l'Istana, le palais présidentiel de la cité-État, et poursuivre lundi sa visite à Singapour avec l'ouverture d'un forum de start-up et un discours devant la très prestigieuse "Conférence de Singapour".

Son périple se poursuivra mardi en Malaisie, pays qui entretient également des relations suivies avec la France en matière de défense. Il s'achèvera mercredi en Indonésie, où François Hollande effectuera la première visite d'un chef d?État français depuis celle de François Mitterrand en 1986.

Sauf surprise, il n'aura plus jusqu'à la fin de son mandat, à la mi-mai, qu'un seul autre engagement majeur à l'étranger, après quelque 230 voyages à travers le monde depuis 2012 : le sommet européen post-Brexit du 29 avril à Bruxelles.



AFP