L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté dimanche le Grand Prix d'Australie, sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne, devant le favori britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en pole position.

Le quadruple champion du monde n'avait plus gagné depuis le Grand Prix de Singapour en 2015, la plus longue disette de sa carrière depuis sa première victoire en 2008.

"C'est une grande victoire, une victoire pour nous tous, une victoire pour tous ceux qui travaillent à Maranello (le siège de Ferrari, ndlr), c'est une grande victoire qui s'est construite sereinement", a lancé en italien Vettel dans sa radio, juste après sa victoire.

Après avoir réussi à conserver l'avantage de sa pole position, Hamilton a été desservi par sa stratégie de course. Rentrant au garage avant l'Allemand, qui le suivait, au 17e tour, il est sorti dans le peloton pour se retrouver coincé derrière le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen, laissant Vettel creuser son avantage en tête.

L'autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas complète le podium, devant la Ferrari de son compatriote Kimi Räikkönen et la Red Bull de Verstappen.

Le seul Français a être entré dans les points est Esteban Ocon (Force India), 10e, alors que Romain Grosjean a abandonné après 14 tours, sa monoplace dégageant de la fumée.

Six autres pilotes (Alonso, Magnussen, Stroll, Ricciardo, Ericsson, Palmer) ont abandonné.



