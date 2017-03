La France s'est imposée 3 à 1 face au Luxembourg ce samedi 25 mars 2017 et reste ainsi en tête de son groupe de qualifications pour le Mondial 2018. Une victoire gagnée grâce à des buts de Giroud (doublé) et Griezmann tandis que Joachim a brièvement égalisé.

La France s'est imposée 3 à 1 face au Luxembourg ce samedi 25 mars 2017 et reste ainsi en tête de son groupe de qualifications pour le Mondial 2018. Une victoire gagnée grâce à des buts de Giroud (doublé) et Griezmann tandis que Joachim a brièvement égalisé.

Ils ont assuré l'essentiel. Les Bleus ont ouvert la marque par l'attaquant d'Arsenal à la 28e minute, mais ils se sont ensuite fait rejoindre après une faute de Matuidi, averti pour le coup, sanctionnée d'un penalty transformé (34e), pour le 1er but du Luxembourg face au vice-champion d'Europe depuis 1978.

Quatre minutes plus tard, Sidibé, déjà passeur décisif sur le 1er but, s'est fait à son tour accrocher dans la surface, permettant ainsi à Griezmann de replacer la France en tête sur un penalty d'An(38e).



- Sidibé sort sur la civière -



Le latéral Sidibé, auteur d'une excellente première période, a ensuite dû sortir sur la civière en se tenant les côtes.

Le Monégasque, qui fêtait sa 7e sélection, a semblé blessé à la 60e minute et il a immédiatement été remplacé à la 62e minute par le Lyonnais Christophe Jallet.

La seconde période a ensuite été couronnée par un second but personnel de Giroud (77e). Cette victoire permet aux Bleus de rester en tête de leur groupe de qualifications pour le Mondial 2018.

Doublé de Giroud !

La France mène 3 à 1 face au Luxembourg.

(qualité de la vidéo moins bonne, désolé)#LUXFRA pic.twitter.com/PrKr7YuHaA — ❄ deSperate (@TMBKA_) 25 mars 2017

Olivier Giroud double buteur lors de la victoire 3-1 des Bleus contre le Luxembourg #LUXFRA #AFPSports pic.twitter.com/C8fHV379tF — AFP Sports (@AFPSport) 25 mars 2017

www.ipreunion.com avec AFP