Près de trois millions d'euros étaient récoltés dimanche en fin de matinée pour le Sidaction, opération médiatique annuelle d'appel aux dons pour la prévention et la recherche contre le sida, qui se poursuit jusqu'à la fin de la journée.

Ce chiffre est "en légère baisse par rapport à l'année dernière" à la même heure, ont confié les organisateurs. "Mais nous ne sommes pas inquiets: on a encore toute la journée, on espère que les donateurs seront au rendez-vous" pour cette 23e édition.

L'édition précédente avait permis la collecte de 4,21 millions d'euros.

Lancé vendredi, le Sidaction va se poursuivre jusqu'à dimanche à minuit, il est relayé comme chaque année à la radio et la télévision.

Environ 1,7 million d'euros ont été collectés pendant une émission spéciale samedi soir sur France 2, ont souligné les organisateurs.

Les dons sont enregistrés par téléphone (110), en ligne (), par SMS en envoyant le mot DON au 92 110 (petits dons) ou par courrier à Sidaction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.



