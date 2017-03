La totalité du butin du braquage de la bijouterie Cartier samedi à Monaco, dont le montant total pourrait atteindre "plusieurs millions d'euros", a été retrouvée lundi, a déclaré le procureur général de Monaco.

"A ce jour, quatre interpellations sont intervenues: deux braqueurs, un complice chargé de conduire le véhicule préalablement volé et un quatrième au rôle mal défini vraisemblablement venu exfiltrer le chauffeur", a poursuivi au cours d'une conférence de presse Jacques Dorémieux, ajoutant qu'une cinquième personne, le "dernier braqueur", était toujours recherché et était "en cours d'identification" lundi.

"C'est un dossier qui met en cause des jeunes de Vallauris (Alpes-Maritimes) sans passé judiciaire ferme", et qui n'étaient notamment pas connus pour braquage, a précisé M. Dorémieux.

Le butin était quant à lui "en cours d'estimation par la maison Cartier", a poursuivi le magistrat monégasque: "On peut dire qu'il est important et estimé à plusieurs millions d'euros en bijoux."

Deux sacoches ont été récupérées par les forces de l'ordre assez rapidement après le braquage, survenu vers 15H40 samedi. Elles avaient été abandonnées par les malfaiteurs quand ils avaient vu la police au moment où ils sortaient de la bijouterie.

"La troisième sacoche a été retrouvée il y a trois heures", lundi, côté français, dans une rue où l'un des suspects avait été interpellé entre Monaco et la France, a indiqué M. Dorémieux. Les recherches de la troisième sacoche avaient été déclenchées parce que les caméras de vidéosurveillance montraient ce suspect s'enfuir avec la sacoche sur lui.

Ce spectaculaire vol à main armée, au cours duquel personne n'avait été blessé, avait notamment entraîné le bouclage pendant plusieurs heures du quartier du casino à Monaco, samedi après-midi.



