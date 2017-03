L'attaquant Kylian Mbappé et le milieu Corentin Tolisso sont titularisés pour la première fois en équipe de France, contre l'Espagne en match amical mardi au Stade de France (21h00) selon la Fédération (FFF).

Mbappé est aligné dans le secteur offensif avec le leader d'attaque Antoine Griezmann et Kevin Gameiro, préféré en pointe à Olivier Giroud.Mbappé connaît ainsi sa deuxième sélection à 18 ans. Le Monégasque était entré à la 78e minute samedi contre le Luxembourg (3-1 en qualifications au Mondial-2018), à la place de Dimitri Payet, et s'était procuré une occasion dès son premier ballon.Avec Monaco, Mbappé a inscrit 19 buts en 32 matches cette saison, dont deux en 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester City (un à l'aller, un au retour).Tolisso (22 ans) de son côté étrenne sa première cape en Bleu, dans un entrejeu qui compte également N'Golo Kanté et Adrien Rabiot.La défense est celle qui était pressentie, avec la charnière centrale Koscielny-Umtiti déjà alignée à Luxembourg, et sur les côtés Christophe Jallet à droite et Layvin Kurzawa à gauche.Côté espagnol, le sélectionneur Julen Lopetegui a chamboulé son attaque par rapport au match contre Israël vendredi dernier (4-1 en éliminatoires au Mondial-2018), avec la titularisation de Pedro et Alvaro Morata à la place de Silva et Diego Costa. Andres Iniesta passe de milieu à ailier gauche.La défense est reconduite, alors que Isco et Koke, entrés en jeu contre Israël, sont cette fois titularisés aux côtés de Sergio Busquets.France: Lloris (cap.) - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Tolisso, Kanté, Rabiot - Mbappé, Gameiro, GriezmannSélectionneur: Didier DeschampsEspagne: De Gea - Carvajal, Sergio Ramos (cap.), Piqué, Jordi Alba - Koke, Busquets, Isco - Pedro, Morata, IniestaSélectionneur: Julen LopeteguiArbitre: Felix Zwayer (GER)