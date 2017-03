Le Nord-Est de l'Australie essuyait mardi les pluies torrentielles et les vents violents du cyclone Debbie qui a arraché des arbres et des toitures sur son passage et provoqué l'évacuation anticipée de milliers d'habitants.

Plusieurs îles au large de l'Etat du Queensland, prisées des touristes étrangers car proches de certains sites de la Grande barrière de corail, ont été les premières touchées par la tempête qui a été accompagnée de rafales à 270 km/h.

Les autorités avaient initialement redouté l'arrivée du cyclone à l'aube, au moment de la marée haute, ce qui présentait un risque très fort d'inondations et de vagues submersives.

Mais la progression de Debbie a ralenti durant la nuit et il a touché les côtes entre les villes d'Airlie Beach et Bowen en début d'après-midi. Le cyclone a été rétrogradé en catégorie trois sur une échelle qui en compte cinq.

"On a eu l'impression toute la nuit d'être sous un train de marchandises, le vent faisait trembler le bâtiment", a raconté à l'Australian Broadcasting Corporation Cameron Berkman, en vacances sur Hayman Island, dans le nord de l'archipel des Îles Whitsunday.

Compilation de vidéos témoignant de la brutalité du #cyclone #Debbie sur les côtes australiennes : https://t.co/6YuMrDMUQt pic.twitter.com/U64Bkyhpxj — Météo Villes (@Meteovilles) 28 mars 2017

Les choses étaient également chaotiques à Airlie Beach, principal port de départ vers les Whitsunday.

"Des arbres à terre, des informations faisant état de vitres brisées et de toitures commençant à se décrocher", a rapporté dans un tweet Mark Ryan, le ministre de la Police, des Pompiers et des Services d'urgences du Queensland.



- L'oeil du cyclone -



Ian Stewart, de la police de l'Etat, a estimé qu'il y avait "certainement des dégâts structurels", et au moins une personne grièvement blessée par l'effondrement d'un mur.

L'agence météorologique australienne, qui prévoit 50 centimètres de précipitations, a exhorté les habitants à rester à l'abri jusqu'à nouvel ordre.

"Ne vous aventurez pas dehors si vous êtes dans l'oeil du cyclone car des vents destructeurs peuvent se remettre n'importe quand à souffler dans une autre direction", a-t-elle dit.

La Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, qui a qualifié la tempête de "monstre" qui durerait des heures, a affirmé qu'au moins 30.000 foyers étaient privés d'électricité.

Les intempéries empêchent les services d'urgence de faire une évaluation complète de la situation qui pourrait ne pas intervenir avant mercredi matin. Les services du gouvernement fédéral se tiennent prêts à fournir une aide au Queensland.

Les autorités avaient dit aux habitants de se préparer à la plus forte tempête depuis le cyclone Yasi en 2011, qui avait détruit des maisons du nord du Queensland, des récoltes et fait 1,4 milliard de dollars australiens (979 millions d'euros) de dégâts.

A ce stade, 3.500 personnes ont été évacuées des villes de Home Hill et Proserpine, à une centaine de km au sud de la ville touristique de Townsville, un point de départ d'excursions sur la Grande barrière de corail.

Environ 2.000 autres résidant sur la zone côtière centrale de Bowen ont également été évacuées.

Quelque 25.000 habitants des parties les plus basses de Mackay, plus au sud, ont été incités à s'abriter en hauteur par crainte de vagues pouvant atteindre plus de deux mètres.



