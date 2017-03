Le Suisse Roger Federer, 6e mondial, a obtenu son billet pour les 8e de finale du Masters 1000 de Miami en dominant l'Argentin Juan Martin del Potro (N.

Le Suisse Roger Federer, 6e mondial, a obtenu son billet pour les 8e de finale du Masters 1000 de Miami en dominant l'Argentin Juan Martin del Potro (N.

34) 6-3, 6-4, lundi.Au prochain tour, Federer sera opposé à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.18), vainqueur plus tôt de l'Américain Sam Querrey (N.27) 3-6, 6-2, 6-3.Federer fait figure de grand favori du tournoi floridien après avoir remporté les deux premiers rendez-vous importants de l'année, l'Open d'Australie en janvier et le Masters 1000 d'Indian Wells il y a huit jours."Je ne savais pas vraiment ce qu'il allait se passer, parce que ça faisait quatre ans que je n'avais plus joué contre Juan Martin (...) Il fallait se concentrer sur ses jeux de service, essayer de le faire bouger, j'ai pris des risques en prenant la balle tôt, et c'était la bonne chose à faire", a analysé l'ancien N.1 mondial."Je suis assez confiant, je pense que ça va aller, même si je rejoue dès mardi. Même si (Bautista) met beaucoup de balles dans le terrain, je vais pouvoir jouer vers l'avant, parce qu'il te permet de le faire, ce n'est pas le très grand serveur qui va te mettre en défense", a-t-il ajouté à propos de son prochain adversaire.