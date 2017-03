Une dizaine de personnes ont été interpellées mardi soir lors d'une manifestation qui a réuni "environ 400 personnes" devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris, pour protester contre la mort d'un Chinois tué par un policiers dimanche, a-t-on appris de source policière.

"Dix personnes ont été interpellées pour jets de projectiles" lors de la manifestation devant le commissariat du 19e arrondissement où "un dispositif de sécurité important" avait été déployé, selon une source policière mercredi."Environ 400 personnes" s'étaient de nouveau réunies pour protester contre la mort de Shaoyo Liu, un père de famille chinois, mortellement touché à son domicile par le tir d'un policier, alors qu'il agressait avec des ciseaux un autre agent, selon la police.Cette version des faits est contestée par la famille. Celle-ci affirme que le quinquagénaire "n'a blessé personne" et que l'homme, qui se trouvait avec ses enfants, était "en train de tailler des poissons avec des ciseaux".En fin de soirée "les manifestants ont quitté les lieux". Quelques "membres de la mouvance contestataire" sont restés sur place. "Un attroupement a eu lieu" avant d'être "dispersé", selon la source policière, pour qui la soirée s'est "plutôt bien déroulée".Aux cris de "police assassin" ou "injustice, injustice", les manifestants, la plupart issus de la communauté chinoise vivant en France, étaient venus soutenir la famille de la victime et exprimer leur "colère", le poing levé face aux forces de l'ordre, avait constaté une journaliste de l'AFP.Des banderoles avaient été déployées sur une petite place, des bougies et des fleurs posées au sol.Lundi soir, une manifestation au même endroit avait donné lieu à des incidents. Trente-cinq personnes avaient été interpellées dont neuf étaient toujours en garde à vue mardi soir, selon la préfecture de police.Pékin a demandé mardi à la France de garantir "la sécurité et les droits" de ses ressortissants et "exigé" que Paris fasse "toute la lumière sur cette affaire".