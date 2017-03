Le groupe sud-coréen Samsung a dévoilé mercredi à New York son nouveau smartphone Galaxy S8, équipé d'un assistant virtuel, résistant à l'eau et sans bouton sur la face avant, le navire amiral de sa reconquête. Le nouveau modèle était très attendu après le fiasco du Galaxy Note 7, dont la production a été arrêtée en octobre après que plusieurs appareils ont explosé ou pris feu. Il sera disponible à partir du 21 avril, a annoncé Justin Denison, vice-président de Samsung America, lors de la présentation.

Le groupe sud-coréen Samsung a dévoilé mercredi à New York son nouveau smartphone Galaxy S8, équipé d'un assistant virtuel, résistant à l'eau et sans bouton sur la face avant, le navire amiral de sa reconquête. Le nouveau modèle était très attendu après le fiasco du Galaxy Note 7, dont la production a été arrêtée en octobre après que plusieurs appareils ont explosé ou pris feu. Il sera disponible à partir du 21 avril, a annoncé Justin Denison, vice-président de Samsung America, lors de la présentation.

Le premier assistant virtuel de Samsung, qui va concurrencer le célèbre Siri d'Apple, se nomme Bixby. Il permet au smartphone d'"anticiper vos besoins" a expliqué Sriram Thodla, directeur senior au sein de Samsung America, lors de la présentation du Galaxy S8.

Il permet notamment de proposer à l'usager des produits qui ressemblent à un objet qu'il vient de voir dans un magasin ou dans la rue, après qu'il l'a pris en photo.

Bixby utilise l'ensemble des données du smartphone, notamment la géolocalisation, ce qui lui permet, par exemple, de proposer des informations à l'usager lorsqu'il sort de chez lui.

Outre l'assistant virtuel, l'une des principales nouveautés est l'absence d'un bouton sur la face avant, au contraire des modèles précédents du Galaxy ou de l'iPhone.

A l'instar du Pixel, le smartphone lancé par Google, la face avant est désormais entièrement lisse et l'écran plus grand proportionnellement à l'appareil lui-même qu'auparavant.

- Bixby intrigue -

La forme arrondie des bords, la taille de l'écran, la légèreté et la finesse de l'appareil ont séduit les observateurs, qui ont plutôt bien accueilli ce nouveau smartphone. "Je suis plus impressionné que je n'imaginais l'être", a expliqué Patrick Moorhead, analyste du cabinet Moor Insights & Strategy, après la présentation.

Pour lui, il faudra néanmoins attendre pour se faire une opinion claire de Bixby. "J'aime ce que je vois, mais il faut que je m'en serve, que je fasse des recherches, pour voir si c'est vraiment facile", a-t-il expliqué après la présentation.

Comme c'est systématiquement le cas, les capacités du processeur ont été améliorées et sa consommation réduite. Alors qu'elle a été responsable du ratage du Galaxy Note 7, les dirigeants présents ont cependant peu évoqué le sujet de la batterie, dont la sûreté et les capacités seront scrutées à la loupe.

Analyste de GlobalData, Avi Greengart a regretté que Samsung n'ait pas apporté davantage d'améliorations à son logiciel photo et vidéo. "C'était un domaine dans lequel ils étaient en avance et où ils pourraient se retrouver à la traîne", a-t-il expliqué, évoquant la sortie du nouvel iPhone 8 dans quelques mois.

Outre Bixby, le Galaxy S8 et le S8+, son grand-frère, sont équipés d'un système de reconnaissance à choix multiple.

Il permet à l'usager de déverrouiller son téléphone par un code secret, en connectant des points sur l'écran, mais aussi par détection d'empreintes digitales, du visage ou de l'iris de l'oeil.

Samsung a également développé un adaptateur, baptisé Samsung Dex, qui permet de travailler sur son smartphone avec un clavier et un écran séparés, le téléphone servant d'unité centrale.

"Comme vous le savez, cela a été une année difficile pour Samsung", a reconnu DJ Koh, président de la division mobile de Samsung, en ouverture de la présentation.

"Pour réussir, nous devons continuer à créer des produits que vous aimez, (...) des produits en lesquels vous pouvez avoir confiance", a-t-il poursuivi.

"Je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient" pour résoudre les problèmes du Galaxy Note 7, estime Patrick Moorhead, avec notamment des améliorations logicielles pour contrôler l'usage de la batterie. Samsung doit maintenant s'appuyer sur son nouveau smartphone pour reconquérir sa place de numéro un mondial, abandonnée à Apple au quatrième trimestre 2016.



AFP