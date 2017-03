Le groupe Lagardère Active a renoncé à vendre ses magazines "grand public" Télé 7 Jours, Télé 7 Jeux, Ici Paris et France Dimanche, a annoncé jeudi à ses équipes le patron de Lagardère Active, Denis Olivennes, dans un courrier consulté par l'AFP.

Selon ce courrier, le PDG Arnaud Lagardère "a décidé il y a quelques jours de refuser une nouvelle offre de rachat" et "a convenu avec nous de conserver durablement ces titres dans notre portefeuille", souligne Denis Olivennes, évoquant aussi les bonnes performances des titres après un plan d'économies lancé en 2016.Mondadori France avait notamment été candidat au rachat de ces titres mais son offre avait été jugée trop faible."Grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts", l'activité presse "a quasiment maintenu son résultat ce qui, rapporté au chiffre d'affaires, permet de dégager une meilleure profitabilité", indique Denis Olivennes."Sur le plan de ses résultats économiques, elle doit être aujourd'hui l'un des ensembles de presse magazine le plus performant du marché français", se félicite-t-il.Le groupe a également annoncé le déménagement de ses magazines et de ses activités numériques pour fin 2018 à quelques centaines de mètres de leurs locaux actuels à Levallois-Perret, à l'ouest de Paris.Le groupe Lagardère a réduit ces dernières années sa présence dans les médias en vendant une douzaine de magazines déficitaires (Pariscope au format papier, Be, Auto Moto, Psychologies Magazine, Première) et en réduisant ses effectifs.Dans les titres qu'il conserve (JDD, Paris Match, Elle, Ici Paris, Public, Télé 7 Jours...), il a lancé début 2016 un plan d'économies de 50 millions d'euros et un plan de 224 départs volontaires.Ce plan s'ajoute à trois ans de restructurations, qui ont déjà vu le pôle médias de Lagardère perdre 800 emplois, passant de 4.300 à 3.500 personnes.o