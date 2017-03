La Danoise Caroline Wozniacki disputera pour la première fois de sa carrière la finale du tournoi de Miami après sa démonstration contre la Tchèque Karolína Plí?ková, 3e joueuse mondiale, jeudi.

L'ancienne N.1 mondiale, 14e au classement WTA, s'est imposée en trois sets 5-7, 6-1, 6-1 dans une demi-finale largement à sens unique.Wozniacki s'est en effet offert trois balles de set dans la première manche à 5-4, mais ne les a pas concrétisées et a laissé Plí?ková remporter le set.- Plí?ková trahie par son service -Elle a ensuite pris résolument l'ascendant sur la Tchèque, trahie par son service (29% de premières balles dans le 2e set), et n'a plus été inquiétée."Le premier set a été un peu compliqué, mais j'ai bien débuté le deuxième et cela m'a complétement libéré", a expliqué Wozniacki.Pour sa première finale à Miami samedi, elle sera opposée à l'Américaine Venus Williams (N.12) ou la Britannique Johanna Konta (N.11)."C'est spéciale pour moi, je m'entraîne souvent ici, je me sens un peu à la maison", a-t-elle admis.L'ancienne N.1 mondiale, âgée de 26 ans, tentera de décrocher le 26e titre de sa carrière.Elle a déjà disputé deux finales en 2017, sans succès: à Doha, elle avait été battu par Plí?ková (6-3, 6-4); à Dubai, elle s'était inclinée face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-4, 6-2).