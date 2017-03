L'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim a inclus Radamel Falcao et Djibril Sidibé, pourtant très incertains, dans le groupe élargi de 21 joueurs qui doit disputer samedi à Lyon la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris SG.

Alors qu'il ne pourra aligner que 18 joueurs dont deux gardiens de but sur la feuille de match, Jardim a convié trois gardiens (Subasic, De Sanctis et Sy), comme il le fait pour chaque déplacement.

Exceptés Fabinho (suspendus), Guido Carrillo (opéré des adducteurs) et Gabriel Boschilia (opéré d'un genou), tous les joueurs importants, dont Radamel Falcao et Djibril Sidibé, sont présents sur cette liste.

Si le Colombien pourrait se retrouver sur la feuille de match, l'incertitude demeure très importante pour Sidibé, touché aux côtes le 25 mars lors de la victoire au Luxembourg (3-1) en qualifications au Mondial-2018.

En revanche, le jeune milieu de terrain défensif Kevin Ndoram et le jeune attaquant Irvin Cardona font également partie du groupe.



Par Laurence BOUTREUX - © 2017 AFP