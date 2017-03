La défaite à Barcelone (6-1) est "dure à effacer, mais il faut avancer, car il y a un titre à gagner", a souligné le gardien du PSG Kevin Trapp vendredi, à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, au Parc OL.

Q: Monaco est en tête de la Ligue 1. Est-ce que cette finale peut permettre de montrer que Paris est toujours le patron en France ?R: "Jusqu'à présent, Monaco livre une très grande saison, mais il y a un trophée à gagner. C'est notre objectif. Cela n'a rien à voir avec les autres compétitions. Nous voulons gagner le championnat mais il faut d'abord nous concentrer sur cette finale. C'est un très beau match pour tout le monde, joueurs, supporters et médias".- Concentré jusqu'au bout -Q: Qu'est-ce qui fait que vous avez les clés pour battre Monaco que vous n'avez pas battu cette saison en championnat?R: "Nous connaissons leurs points forts et savons que les Monégasques ont marqué beaucoup de buts cette saison. Nous avons déjà joué deux fois contre l'ASM. La dernière fois, au Parc des Princes, c'était un bon match. Nous nous sommes fait reprendre au score au dernier moment. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons que nous avons aussi des qualités. La clé sera d'être très concentré jusqu'au bout. C'est tout ce qui compte".Q: Quel est votre regard sur Kylian Mbappé et sur sa saison ?R: "Tout le monde voit qu'il fait une saison exceptionnelle. Il vient de livrer son premier match en équipe nationale. C'est un très bon joueur, mais nous allons nous préparer comme d'habitude. Ce n'est pas un seul joueur qu'il faut surveiller mais toute l'équipe. Nous savons déjà ce qui nous attend. Nous avons déjà joué deux fois contre les Monégasques et nous savons quoi faire".Q: Avez-vous digéré l'échec de Barcelone ?R: "Un match comme celui-ci fait du mal. C'était une grosse déception mais nous avons eu des matches à jouer que nous avons gagnés depuis lors. C'est dur à effacer. Dans dix ans, on en reparlera encore. Mais il faut avancer, car il y a un titre à gagner. Samedi nous avons une grosse occasion d'être heureux et de nous retrouver avec nos supporters qui seront là. Nous pourrions donc gagner notre deuxième titre de la saison après le Trophée des Champions".- L'habitude des grands matches -Q: Qui de Monaco ou Paris a l'ascendant pour cette finale ?R: "Nous avons l'habitude des grands matches et nous avons une équipe très expérimentée, c'est clair. Nous n'avons pas gagné contre Monaco cette saison. C'est aussi une autre occasion de démontrer que nous pouvons battre Monaco. Nous savons que ce sera difficile. Il faudra être très concentré mais nous sommes très forts aussi. Tout ce qui compte c'est la victoire et nous sommes capables de la remporter".Q: Que pensez-vous de disputer cette finale à Lyon devant 12.000 supporters du PSG ?R: "Au Parc, il y a une très bonne ambiance et il est très important d'avoir les supporters derrière nous. 12.000 c'est énorme à Lyon. Nous jouerons aussi pour eux car ils nous supportent toujours malgré quelques déceptions. C'est absolument clair et nous voulons fêter la Coupe avec eux".Q: Le vainqueur prendra-t-il un avantage psychologique pour le titre de champion ?R: "Non demain, c'est la Coupe. Nous sommes trois points derrière Monaco en Ligue 1. En Coupe, c'est toujours particulier. Ce sera sur un seul match, très difficile, tout le monde le sait. Cela n'a rien à voir avec le championnat. Il faudra se concentrer sur ce match. Nous verrons pour la Ligue 1 après. Il y a un trophée à soulever à la fin du match, c'est le plus important".