Nancy doit prendre au moins le point du match nul à Guingamp, vendredi (19h00) en match avancé de la 30e journée de Ligue 1, afin d'être sûr de ne pas tomber dans la zone de relégation au cours du week-end.

Lors de cette journée amputée de Monaco-Saint-Etienne et Metz-PSG pour cause de finale de la Coupe de la Ligue disputée parallèlement ce samedi, Marseille peut sécuriser sa 5e place face à Dijon.

Les principales affiches se joueront dimanche, avec Rennes-Lyon et Nice-Bordeaux.

Nancy, en position de barragiste, possède trois points de plus que les deux relégables, qui de leur côté évolueront à domicile: Bastia samedi face à Lille (14e) et Lorient dimanche contre Caen (16e).

Avant de fêter ses 50 ans avec un match de gala de 50 heures la semaine dernière, Nancy avait subi une énorme déconvenue en s'inclinant 3-2 à la maison face à la lanterne rouge lorientaise après avoir mené 2-0. Ce qui ponctuait une "journée de merde" pour le président lorrain Jacques Rousselot, défait le matin même par Noël Le Graët à l'élection du président de la Fédération (FFF).

Guingamp (10e), de son côté, doit l'emporter pour s'accrocher au top 10, sachant que l'équipe d'Antoine Kombouaré se rendra à Paris lors de la journée suivante.



Programme de la 30e journée:

Vendredi:

(19h00) Guingamp - Nancy

Samedi:

(17h00) Marseille - Dijon

(19h00) Bastia - Lille

Dimanche:

(15h00) Rennes - Lyon

(17h00) Lorient - Caen

Montpellier - Toulouse

Nantes - Angers

(21h00) Nice - Bordeaux

NB: Les matches Monaco-Saint-Etienne et Metz-PSG se disputeront ultérieurement en raison de la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Monaco disputée ce samedi.



