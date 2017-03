L'un est considéré comme le gentleman des courts, l'autre comme l'enfant terrible du circuit ATP: Roger Federer et Nick Kyrgios vont s'affronter vendredi lors d'une très attendue demi-finale du Masters 1000 de Miami.

Moins de deux semaines après leur rendez-vous manqué d'Indian Wells, Federer qui vit une seconde jeunesse depuis son retour sur la circuit après sa longue absence de 2016, et Kyrgios, enfin assagi, vont enfin se retrouver.L'Australien, qui venait de battre Novak Djokovic pour la deuxième fois en deux semaines, avait dû déclarer forfait pour leur quart de finale à cause d'une intoxication alimentaire."Contre Roger, ça va être très dur. C'est le plus grand joueur de tous les temps", a prévenu le 16e mondial qui a remporté leur seul duel, sur la terre battue de Madrid en 2015, en trois sets 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 7-6 (7/1)."Je sais ce qui m'attend, je l'ai déjà affronté dans le passé. Il est en train de jouer incroyablement bien en ce moment mais je vais être relax et jouer mon jeu, on verra", a-t-il insisté.- Federer est impatient -Federer, grand favori à Key Biscayne après son sacre à l'Open d'Australie en janvier et son titre à Indian Wells, est impatient: "Cela va être un match très intéressant", a admis l'ancien N.1 mondial, âgé de 35 ans, soit 14 ans de plus que Kyrgios.Pour en arriver là, l'un et l'autre ont souffert en quarts de finale.Federer, 6e mondial, est même passé tout près de la défaite face au Tchèque Tomas Berdych (N.14) qui s'est offert une balle de match, avant de s'incliner 6-2, 3-6, 7-6 (8/6).Le Suisse a pourtant remporté la première manche avec autorité mais la belle mécanique a ensuite été perturbée par les redoutables retours de service de Berdych.Federer a pourtant servi pour le match à 5-3 dans la deuxième manche mais il a craqué et perdu sa mise en jeu, sans marquer un seul point.Le Tchèque est devenu le premier joueur à remporter un set face à Federer lors de ses neuf derniers matches. Il s'est même retrouvé en position d'infliger sa deuxième défaite de l'année au Suisse, puisqu'il menait 6-4 dans le jeu décisif de la 3e manche mais il n'a pas réussi à concrétiser et lui a offert la victoire sur une double faute."J'ai eu vraiment beaucoup de réussite, car ce match aurait pu basculer en sa faveur", a admis Federer.- Konta-Wozniacki en finale -Kyrgios a fait le même constat après sa victoire face à un autre jeune phénomène du circuit, l'Allemand Alexander Zverev, déjà 20e mondial à 19 ans, qu'il a battu 6-4, 6-7 (9/11), 6-3.L'Australien dominait les débats dans le jeu décisif quand il a eu l'étrange inspiration de tenter un "tweener", un spectaculaire coup entre les jambes, sur une balle de match.Même s'il a perdu son côté chien fou, Kyrgios est encore capable de coups de folie ou de coups de gueule en plein match, à cause d'un ramasseur de balles qui ne lui apporte pas assez rapidement sa serviette.En cas de victoire, Federer pourrait retrouver en finale dimanche son grand rival Rafael Nadal pour le 37e épisode d'une des rivalités les plus épiques de l'histoire.L'Espagnol, en quête de son premier titre à Miami, doit de son côté passer l'obstacle de l'imprévisible Italien Fabio Fognini, 40e mondial.La finale du tournoi féminin opposera samedi la Danoise Caroline Wozniacki, tombeuse de la N.3 mondiale Karolina Pliskova 5-7, 6-1, 6-1, à la Britannique Johanna Konta qui a surclassé 6-4, 7-5 l'Américaine Venus Williams (N.12).