Le buteur colombien de Monaco, Radamel Falcao, est forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG samedi (21h), tandis que Thiago Motta et Adrien Rabiot sont associés à Marco Verratti au sein du milieu de terrain parisien, selon les compositions dévoilées par la LFP.

Le buteur colombien de Monaco, Radamel Falcao, est forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG samedi (21h), tandis que Thiago Motta et Adrien Rabiot sont associés à Marco Verratti au sein du milieu de terrain parisien, selon les compositions dévoilées par la LFP.

Touché à la hanche le 11 mars, Falcao était incertain pour cette rencontre disputée au Parc OL de Lyon. C'est finalement la paire Kylian Mbappé-Valère Germain qui est alignée au coup d'envoi. Falcao n'est même pas sur le banc.Le latéral Djibril Sidibé, qui était incertain, est bien présent. Monaco est en revanche privé du milieu Fabinho, suspendu et remplacé par Moutinho, comme prévu.Au PSG, la triplette Motta, Rabiot et Verratti est alignée au milieu de terrain alors que Blaise Matuidi et Javier Pastore sont sur le banc. Di Maria, Draxler et Cavani sont les trois titulaires en attaque.Derrière, en l'absence de Marquinhos, forfait, c'est Presnel Kimpembe qui évolue en charnière aux côtés du capitaine Thiago Silva. Au poste de latéral droit, Serge Aurier a été préféré à Thomas Meunier, lui aussi de retour de blessure.Le PSG est triple tenant du titre du trophée, qu'il a remporté à six reprises au total.Monaco n'a soulevé qu'une fois la Coupe de la Ligue, en 2003. Il s'agit de son dernier trophée en date, hormis le titre de champion de Ligue 2 en 2013.Monaco: Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, B. Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Germain (cap.), MbappéPSG: Trapp - Aurier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Kurzawa - Thiago Motta, Verratti, Rabiot- Di Maria, Cavani, DraxlerArbitre: Frank Schneider