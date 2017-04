Jared Kushner, gendre et proche collaborateur du président américain Donald Trump, est en Irak où il effectue une visite officielle, a annoncé dimanche un haut responsable de l'administration américaine.

Jared Kushner, gendre et proche collaborateur du président américain Donald Trump, est en Irak où il effectue une visite officielle, a annoncé dimanche un haut responsable de l'administration américaine.

M. Kushner se trouve en Irak en compagnie du général Joe Dunford, le chef d'état-major interarmes américain, a précisé ce responsable.L'administration n'a pas fourni immédiatement davantage de précisions. Mais la lutte contre l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) devrait être au centre de la visite.Les Etats-Unis mènent une coalition internationale contre l'EI et effectuent notamment des frappes aériennes pour assister les forces gouvernementales irakiennes sur le terrain.Depuis le mois dernier, les forces irakiennes ont lancé une offensive pour reprendre à l'EI la partie ouest de Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak qui est un bastion des jihadistes. Plus de 200.000 civils ont fui les combats.Agé de 36 ans, Jared Kushner est l'un des plus proches collaborateurs de Donald Trump et il a une grande influence à la Maison Blanche aussi bien en politique intérieure qu'en politique étrangère.