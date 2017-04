Monaco va tenter de se remettre de sa désillusion en Coupe de la Ligue lors de la réception de Lille en quarts de finale de Coupe de France mardi, après le voyage de Guingamp chez le Petit Poucet, Fréjus-Saint-Raphaël (CFA).

L'ASM revient sur le terrain trois jours seulement après sa large défaite en finale de la Coupe de la Ligue (4-1 face au PSG), et n'a pas le temps de gamberger."Nous allons tenter d'arriver aussi en finale de la Coupe de France. Peut-être serons-nous mieux préparés à l'événement", a lâché l'entraîneur monégasque, Leonardo Jardim.Mais l'ASM, qui reste engagé sur trois tableaux, vise en priorité le championnat, considérant les coupes comme des "bonus" dixit son vice-président Vadim Vasilyev. Or, une élimination face à Lille, 13e de Ligue 1, ferait tache dans la belle saison monégasque, et fragiliserait l'équipe dans le sprint final face au PSG.Guingamp, qui vise le dernier carré pour la troisième fois en quatre saisons (titre en 2014), doit éviter à Cannes le piège tendu par une équipe de CFA, Fréjus-Saint-Raphaël, qui a eu le scalp d'Auxerre (L2) au tour précédent.Programme des quarts de finale (clubs de L1 sauf mention)Mardi:(18h00, à Cannes) Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp(21h00) Monaco - LilleMercredi:(18h30) Angers - Bordeaux(21h05, à Caen) Avranches Mont-Saint-Michel (N) - Paris SG