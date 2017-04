Vainqueur de la Coupe de la Ligue samedi contre Monaco (4-1), le Paris SG sera le grand favori de son quart de finale de Coupe de France à Caen contre Avranches (Nat), alors que le duel Angers-Bordeaux s'annonce plus équilibré, mercredi.

Dans les coupes nationales, Paris est invaincu depuis 29 rencontres consécutives, et ce n'est pas le 13e de National, le 3e échelon français, qui devrait poser des problèmes aux joueurs d'Unai Emery.L'entraîneur du PSG se déplace en Normandie avec un effectif amputé de Angel Di María, Marquinhos et Thiago Silva notamment et devrait donner un peu de temps de jeu au jeune portier Alphonse Areola.Avranches joue son premier quart de finale de Coupe de France, pour le Centenaire de la "Vielle Dame", et pourra compter sur le soutien des 21.000 spectateurs du stade Michel-d'Ornano de Caen, qui affiche complet.En fin d'après-midi, Angers recevra Bordeaux dans son stade Raymond-Kopa nouvellement nommé, pour se relancer après un revers en championnat samedi contre Nantes.Ils devront se méfier des Girondins, équipe en forme de la seconde moitié de saison en Championnat, mais battus à Nice en L1 il y a deux jours.Quarts de finaleMercredi:(18h30) Angers - Bordeaux(21h05, à Caen) Avranches Mont-Saint-Michel (NAT) - Paris SG