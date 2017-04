Au moins 4 personnes ont été tuées tôt mercredi au Pakistan dans une explosion dans la ville de Lahore (est) apparemment provoquée par une bombe, ont indiqué des responsables.

Au moins 4 personnes ont été tuées tôt mercredi au Pakistan dans une explosion dans la ville de Lahore (est) apparemment provoquée par une bombe, ont indiqué des responsables.

L'explosion s'est produite vers 08H00 du matin (13H00 GMT) sur une avenue périphérique de la capitale culturelle du Pakistan. La zone a été rapidement bouclée par les forces de sécurité, a constaté l'AFP.

"Cela semble être un acte de terrorisme selon les premières données disponibles", a déclaré le ministre de la Justice du Pendjab Rana Sanaullah à la télévision. "Deux militaires et deux civils sont morts", a-t-il ajouté.

Un responsable de police a confirmé cette thèse sous couvert de l'anonymat: "Oui, c'était un attentat contre une équipe en charge du recensement", a-t-il dit. "Je peux confirmer qu'il y a au moins 4 morts et dix blessés. Nous n'avons pas plus de détails pour le moment".

Un haut responsable de sécurité a pour sa part affirmé sous couvert d'anonymat que "trois militaires avaient péri dans un attentat-suicide à Lahore. Sept autres personnes sont blessées", a-t-il dit à l'AFP.

L'armée n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le Pakistan a lancé le mois dernier sa première opération de recensement en près de deux décennies, une tâche gigantesque dans laquelle sont impliqués des dizaines de milliers de recenseurs civils et militaires.

Cette opération suscite de vives tensions et inquiétudes dans le pays en raison des probables profondes répercussions politiques qui en découleront.

Considéré par l'ONU comme le sixième pays le plus peuplé du monde, le pays a désormais une population estimée à environ 200 millions d'habitants.

Le dernier attentat au Pakistan remonte à vendredi, lorsque au moins 22 personnes ont péri dans une attaque à la voiture piégée sur un marché d'une zone tribale majoritairement chiite du nord-ouest du Pakistan. Il a été revendiqué par les talibans pakistanais.

Les violences au Pakistan ont diminué ces dernières années dans la foulée d'une offensive de l'armée pakistanaise lancée en juin 2014 contre les bases arrières des groupes extrémistes armés qui opéraient jusque-là impunément dans les zones tribales du nord-ouest du pays.

Mais ce calme relatif a été interrompu par un mois de février meurtrier lorsque plus de 130 personnes sont mortes lors d'attentats ou d'événements violents.

Lahore a ainsi été frappée par un attentat-suicide qui avait fait une quinzaine de morts et avait été revendiqué par une faction particulièrement active du mouvement des talibans pakistanais, Jamaat-ul-Ahrar (JuA).

Dix jours plus tard, une autre explosion dans un quartier chic de Lahore avait coûté la vie à sept personnes, mais avait été attribuée par les autorités à un accident dû à une fuite de gaz.



AFP