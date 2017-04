Huit personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attentat qui a fait lundi 13 morts à Saint-Pétersbourg, ont été arrêtées à Moscou et Saint-Pétersbourg, a annoncé jeudi le Comité d'enquête russe. "Six personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg et deux à Moscou pour leur implication dans l'attentat", dans le cadre de l'enquête menée par le FSB (services de sécurité) et le ministère de l'Intérieur, a précisé le Comité dans un communiqué.

