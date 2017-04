François Hollande a estimé vendredi que la "réponse" des États-Unis devait "maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies si c'est possible", après les frappes américaines contre une base aérienne syrienne en riposte à une attaque chimique présumée imputée au régime de Damas.

"Je considère que cette opération était une réponse". "Elle doit être maintenant poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations Unies si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller au bout des sanctions contre Bachar el Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et l'écrasement par ce régime de son propre peuple", a déclaré, en marge d'un déplacement en Ardèche, le chef de l?État, qui réunira un Conseil de défense à l?Elysée à 19h00.



Par Michael BLUM - © 2017 AFP