Le président américain Donald Trump a réaffirmé mardi être prêt à "résoudre le problème" nord-coréen sans l'aide de la Chine, alors qu'un porte-avions américain fait route vers la péninsule coréenne, provocant la colère de Pyongyang.

"La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine décide d'aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux! USA", a-t-il écrit sur son compte Twitter personnel, quelques jours après un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping.

Le président américain a en outre semblé lier les négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales à la question nord-coréenne: "J'ai expliqué au président chinois qu'un accord commercial avec les Etats-Unis serait bien meilleur pour eux s'ils résolvent le problème nord-coréen!"



Washington a annoncé pendant le week-end que le porte-avions USS Carl Vinson et son escadre faisaient route vers la péninsule coréenne, alors qu'ils devaient initialement se rendre en Australie. La Corée du Nord a dénoncé mardi ce déploiement "insensé", en se disant prête à la "guerre", au moment où la tension monte dans la région.

Donald Trump avait accueilli Xi Jinping dans sa résidence privée en Floride jeudi et vendredi pour une première rencontre placée sous la signe de la cordialité. Il avait avant ce sommet déjà annoncé, dans un entretien au Financial Times le 2 avril, être prêt à "régler" seul le problème nord-coréen si la Chine tergiversait trop longtemps.

Son secrétaire d'Etat Rex Tillerson avait à nouveau déclaré vendredi que les Etats-Unis étaient préparés "à agir seuls si la Chine n'est pas capable de se coordonner avec nous".

A l'issue de ce sommet avec le président Xi, Donald Trump avait salué vendredi "les progrès spectaculaires" des relations sino-américaines.



